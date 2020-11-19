草莓味「熊抱哥」陪妳過冬　毛絨絨尾巴變身療癒系霸主

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迪士尼的反派角色總是呈現人性最黑暗的一面，例如因嫉妒白雪公主而生恨的邪惡皇后，或是擁有詭譎魔法的烏蘇拉，相信都是很多人童年的陰影，但《玩具總動員3》中的反派角色「熊抱哥」一出場反而顯得特別療癒，全身粉嫩又散發出草莓香，叫人怎麼想像他是個大壞蛋！完全推翻大家對於反派角色的既定印象。這次日本品牌Maison de FLEUR與玩具總動員聯名推熊抱哥系列商品，無論是手提袋、毛毯還是收納包都換上了甜甜的粉紅色。

▲日本品牌聯名《玩具總動員3》推出熊抱哥系列商品。（圖／翻攝自stripe-club.com，下同）

＃收納包

蓬鬆的絨毛直接把熊抱哥的形象完美呈現了，酒紅色大大的鼻子配上粗短的眉毛，整個收納包就像是熊抱哥本尊，百分百神還原了這個萌到翻掉的反派大壞蛋。

▲熊抱哥造型收納包，定價為NT$1,680。

＃方形手提袋

方形的手提袋上印了熊抱哥的經典擠眉弄眼表情，俏皮的模樣彷彿回到了電影場景，最讓人瘋狂的是手提袋背面還有一顆毛茸茸的立體大尾巴，而裡面內襯的部分也是佈滿了印花，設計感滿分。

▲熊抱哥方形手提袋，定價為NT$1,800。

＃毛毯

除了包款以外，此系列亦有推出造型毛毯，把整隻熊抱哥「壓縮」成一件毯子實在是太療癒了，冷冷的天氣就是需要來一條這種又萌又暖的毯子，熊抱哥瞬間從反派角色變身為療癒系霸主。

▲熊抱哥毛毯，定價依官網為主，有興趣的人可以前往官網選購。

喜歡熊抱哥的話，日本迪士尼商店也推出了「迪士尼防寒用品系列」，全系列商品眾多無論是絨毛耳罩、絨毛單肩包、圍巾還是毛毯，所有冬天派得上用場的小物應有盡有，款式上從小熊維尼到史迪奇造型豐富，其中最罕見的稀客便是熊抱哥！

此系列推出了熊抱哥的斜背造型零錢包以及兒童圍巾，斜背包就是熊抱哥的大頭，呆萌的表情使他完全沒了壞份子的架勢，背帶印有數個草莓圖樣，這款斜背包完全讓少女心大爆發；另外兒童圍巾比較可惜的是只能給小朋友使用，但一隻熊抱哥環繞在孩童的脖子上光看就覺得溫暖，有種被熊抱哥擁抱的感覺，整個冬天都暖起來了。



▲斜背造型零錢包定價為1,760日圓（約NT$477）、兒童圍巾定價為2,200日圓（約NT$596）。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

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