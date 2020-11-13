32歲丁海寅「暖男燦笑」超凍齡！　示範冬季穿搭狂吸47萬讚

▲32歲韓星丁海寅示範冬季男友穿搭，詮釋「逆齡暖男笑」迷倒粉絲。（圖／翻攝自品牌IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓男星丁海寅因主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》而走紅，「國民年下男」封號從沒斷過，不過其實丁海寅已經32歲，逆齡指數驚人，近期他出鏡Kodak南韓服飾形象照，以招牌暖男笑示範冬季男友穿搭，就算身穿羽絨衣也不減帥度，光是一個側臉殺就引來超過47萬讚數。

「國民年下男」丁海寅清秀臉蛋擄獲不少粉絲芳心，事實上他已經32歲，近期逆齡出鏡Kodak南韓服飾秋冬形象照，丁海寅換上各式保暖羽絨衣，以紅、藍撞色系彰顯青澀感，且隨風掀起瀏海露出精緻五官，就算沒有直視鏡頭，僅是站在大自然背景下，配上微微復古氣息的顆粒濾鏡，一舉一動就宛如大片。

換個造型，丁海寅以時下正夯的毛絨熊寶寶外套出鏡，「男友風」造型更是電力十足，仔細看胸口處還點綴了Kodak招牌相機圖案，丁海寅也俏皮裝作正在攝影的模樣，眼睛瞇成一線，可愛指數破表。不光如此，丁海寅更是Kodak服裝品牌首位代言人，自品牌從相機跨足服飾後，便在南韓成立了全球唯一的官方授權店，可見丁海寅人氣不可小覷。

丁海寅風格多變，10月底出席雜誌活動式，一改稚氣形象，換上了DIOR報紙印花襯衫與大衣，以俐落剪裁勾勒挺拔身型，將比例拿捏得宜，成熟魅力同樣深受粉絲愛戴。

►秋冬5款話題「防水」單品！NIKE ACG戶外發光潮鞋、米其林胎紋也上腳

► 尷尬了！鮮肉陳立農撞衫「女星」鄭爽 性別混搭風粉絲驚呆