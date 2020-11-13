蕭敬騰穿焦糖色西裝霸氣預告跨年開唱　言承旭「一身橘」對尬F4成員

記者王則絲／台北報導

「台北最High新年城2021跨年晚會」近日確定了將演出的超強卡司，包括林宥嘉、蕭敬騰、張若凡、宇宙人，其中蕭敬騰以一身焦糖色的搶眼西裝與奢華的金色靴子亮相預告，不改高調的時尚品味，還沒登台就搶先帥一波。而日前言承旭於大陸節目上演唱《流星雨》時，選穿鮮豔的橘色西裝大獲好評，兩人駕馭起特殊顏色西裝游刃有餘，溫暖的色調也正適合深秋之際。

▲蕭敬騰將於2021年跨年晚會上演出，BOSS駝色羊毛西裝 NT$79,000。（圖／三立提供）



蕭敬騰於2021跨年晚會預告中穿上了BOSS 2020秋冬的深駝色西裝套裝，排扣設計很有份量感，腳下則是踩著更加浮誇的紅底鞋Christian Louboutin金色靴款，為年底Holiday Season營造滿滿歡樂的氛圍。

▲言承旭穿著BOSS橘色西裝，NT$27,800。（圖／翻攝自微博）



言承旭早先於大陸《一千零一夜》節目上攜手周渝民、吳建豪、朱孝天演唱《流星雨》，F4大合體令粉絲暴動，雖然後來發現現場只有吳建豪是真人，其他人則因為疫情受阻不克前來，改以全像投影的方式作演出，但觀眾依然滿足。言承旭當天身上這套BOSS橘色西裝色系特別卻不會過於浮誇，看起來特別溫暖、帥氣，與吳建豪的螢光綠色西裝形成強烈對比。

男人穿上西裝特別帥不是假話，金獎影帝姚淳耀日前出席高雄電影節擔任主持人，穿上另一套BOSS秋冬款淺灰條紋西裝，梳起俐落油頭來搭配，與平時的造型判若兩人，也曾穿著與言承旭同一套的襯衫與西裝褲接受媒體訪問。

▲姚淳耀穿著BOSS淺灰條紋西裝，NT＄48,400。（圖／品牌提供）





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