「台南晶英」36計調酒想喝先抽籤！泡完臨窗大浴缸　用甜點車完美收尾

文、圖／Ean

具一定水準的硬體加上有溫度的服務，這樣的飯店足以讓旅人舒適的住上一宿，但若希望把心留下，讓旅行變得難忘，光有故事不夠，還得有層次，像個俄羅斯娃娃，一層一層的讓人驚喜不斷。飯店人員加上空間設計聯手，動人的旅宿，要像個引人入勝的說書人，既是城市縮影也是感受文化底蘊的窗口。

慕名許久，終於專赴而來，2014 年開幕的台南晶英酒店，是晶華集團落腳南台灣的第一間飯店，從成立之初就參與的飯店人員透露，當年晶華董事長潘思亮常神出鬼沒出現在施工中的飯店裡，為讓細節更臻完美不惜專程快閃。後來才知道，潘董的母親出身台南，或許是這份牽繫，讓他自帶更多情感與期許在創建規劃上。

▲以書院為設計概念的一樓休憩空間，充滿書香味

酒店座落台南市中心，相距不到 500 公尺的孔廟，彷彿分子料理般的解構重組，從花樣到意象，整間飯店充滿濃濃儒風，主題清楚、概念完整，從公共空間到客房、從座立大廳的兩面鼓到客房床邊的毛筆造型吊燈，都環繞著文字、文化、文物、文明與文創，這「五文」成了整間飯店一以貫之的軟性脈絡。

▲毛筆燈可說是台南晶英的重要標誌之一

難忘晚間在大廳的現場彈奏，那讓我想起曼谷昭披耶河畔的文華東方酒店，只是從小型弦樂團變成了國樂，古箏或琵琶，輕撥的絲竹繞耳，讓七米挑高的氣勢大廳在華燈初上多了幾分柔美與味道。

▲華燈初上，古箏樂音迴盪

▲明暗有致，優異的照明設計

小西門和洋套房，客廳、臥房與日式空間各自有味

台南晶英規劃四種房型，海東客房、小西門套房、小西門和洋套房與府城套房，以當地區域由小至大來命名，房間最小都有 12 坪，相當寬敞。這次入住我最鍾意的房型：小西門和洋套房，16 坪大的空間隔成三塊，小客廳、臥室與和式榻榻米空間，以摩登中國風貫穿，其中又以床邊毛筆燈最具代表性。一進門，看見客廳桌上擺放飯店特別為我準備的迎賓點心，就忍不住再於心裡稱讚飯店主題概念呈現的完整性，台南椪餅、幾種果乾等以多寶閣形式陳列，讓我在初抵之際就能先透過舌尖認識台南。

▲16 坪大的小西門和洋套房

▲小西門和洋套房一隅

▲客廳與臥室空間有道帶些台灣味的活動式拉門，優雅

我欣賞房間的照明設計，整體亮度比大廳高了不少，合適長時間舒適待著，但又使用幾盞像立燈與掛燈，來增加空間照明的變化與層次，有用心。浴室部分，一向是晶華的強項，不管是台北晶華或太魯閣晶英，維持一貫的水準，我尤其喜歡臨窗的大浴缸，增添了些許度假感。

▲富當地風味的迎賓小點，因客房屬行政樓層，冰箱裡的免費飲料又多了幾款

▲舒適的浴室空間

▲貼心提供面膜，讓客人洗完澡後可進行保養

當東方茶遇上西洋酒，三十六計調酒，想喝？先抽籤！

太魯閣晶英酒店有充滿原民風的十六族調酒，台南晶英酒店則端出 36 杯使用中國茶、西洋茶與包括威士忌、伏特加、琴酒去相融合，成為不同風味的茶調酒，盛在小茶杯的 36 款都不同，就取名三十六計。旁邊有個籤筒，很合適三五好友一塊來挑戰。位於四樓泳池畔的水晶廊，晚上還有優美的 live 彈唱，這樣的夜，慵懶而微醺。

▲36 款調酒，每一杯都不同

▲三十六計，早已是造訪台南晶英的必點調酒

▲頗具水準的 live 彈唱，讓池畔的夜更有味道

Robin’s 鐵板燒，甜點車完美收尾

飯店內有兩間餐廳，一中一西，晶英軒與 Robin’s。耳聞台北晶華的 Robin’s 許久，沒想到是先跑來台南吃。這晚是在最小的包廂吃鐵板燒，由任職四年的王以謙師傅進行現場料理，餐廳每季會換菜單，抓住秋天尾巴，我點了秋季套餐。餐點用了不少秋天農作與漁獲入菜，包括南瓜、松茸、柿餅，還有一道食材把我美好的旅行回憶給喚出來，那是來自北海道的秋刀魚，做成鐵板燒秋刀魚飯糰，那濃郁的油脂香氣，難怪會擄獲許多忠實饕客的心。

▲王以謙師傅現場料理，悉心的說菜，讓這餐吃起來收穫滿滿

▲鐵板北海道秋刀魚飯糰，讓人驚艷

由來自日本鹿耳島的 A5 和牛與緬因州龍蝦領軍的頂級鐵板燒大餐，吃得相當過癮，但別忘了，記得要留些胃給精緻又豐盛的沙拉吧，只是讓我有些失算的是，最後居然還推了一部甜點車進包廂，不願舉白旗投降硬是再挑了幾款塞進另一個甜點胃。

▲相當有水準的一套鐵板燒料理，結合當季食材表現旬食之美

甜點控不可錯過 超過廿種甜鹹點的豐盛下午茶

若晚餐沙拉吧的甜點還吃得不夠過癮，那不要錯過每天下午在 14F 行政酒廊華麗登場的下午茶（580+10%）， 由曾在台北晶華任職超過八年的法籍甜點行政主廚羅倫 (Laurent DELCOURT) 主持，廿多款甜、鹹點在 L 型餐台上一字排開，陳設與時俱變，我深秋而來，喜見大地系的豐收歡愉感，推薦白色蒙布朗與讓我想起波爾多旅行的小型可麗露。還可期待的是，服務人員會突然逐桌送上主廚現作的甜點，每日不同、是個隱藏版驚喜，這日我嚐到的是小型的舒芙蕾，好吃有水準！

▲正宗法國甜點，甜點愛好者不容錯過的下午茶

早餐吃得到美味台南牛肉湯

這回入住台南晶英兩晚，我因可使用行政酒廊，變成有三處可吃早餐，包括主要提供西式的 Robin’s，以及提供多道當地小吃等中式早餐的二樓宴會廳。最後，我選擇一天到 Robin’s、一天到行政酒廊。若想擁有豐盛菜色，Robin’s 是首選，但超乎我預期的是，行政酒廊早餐儘管規模不大，但精緻度值得稱許。剛坐下來，服務人員就來詢問需不需要牛肉湯跟煎蛋，牛肉湯可是台南必吃早餐，果然，那湯頭真是香醇味美，早晨的胃都給暖醒了！我旅行時必吃清粥，瞄了一下，餐檯上沒清粥，取而代之的是台南海鮮粥，料可豐富的，魚、小卷，竟然還有干貝，嘖嘖嘖，有一種豐盛叫做「台南早餐」啊，吃飽，吃好！

▲ROBIN’s 自助式早餐

▲行政酒廊早餐，相當精緻

首次的台南晶英初體驗，無可諱言，獲得我很高的評價，尤其是在設計風格方面，以現代感詮釋府城之美，不只到位，也足見品味。若還有什麼可挑惕的話，可能就是少了可讓人放鬆的三溫暖設施，不然我倒還蠻期待空間將被如何呈現哩。

▲行政酒廊的 Happy Hour，可吃巧也能吃飽

▲行政酒廊的空間沒有很大，但確實是一讓人待了感到舒服的所在

住房專案推薦：BMW風尚假期

若想趁著入住期間走訪鄰近幾個景點，這個方案絕對是超值首選。方案價格是平日兩人成行每晚 NT$ 6,300+10% 起，提供的房間是我這回入住的小西門套房，在入住當日下午 14:00 至隔日中午 12:00 可盡情使用「BMW 車款」，車子會不定期更換，近期是提供要價兩百多萬的旅行車款 BMW 3 Series Touring，若把租車費用算進去，就會發現這方案有多划算。為了想好好體驗這難得的駕駛樂趣，我前往約一小時車程的玉井，散散步吃個冰淇淋，再買不同品種的芒果乾，也是愜意。中午再開到西港，來到被譽為台南最難訂的餐廳「穀倉」，特別推薦剝皮椒雞鍋。

▲BMW 風尚假期方案，特別合適想要體驗開好車的遊客

▲快閃玉井

▲穀倉餐廳，首推剝皮辣椒雞鍋

當我一踩下油門，那股貼背感從背脊傳來，瞬間讓我想起幾年前的德國自駕遊，當年開著 BMW 馳騁在德國高速公路的快意令人難忘！再續前緣的駕駛經驗相當好，數位儀表板的介面很清楚，我特別喜歡導航系統，那也同步顯示在中控台與駕駛前的數位儀表板上，直觀且讓人放心。重點是，車子馬力十足，那種留有餘裕的加速感實在太美好！

▲BMW 旅行車的駕駛體驗讓我留下深刻印象

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台南晶英酒店

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地址：台南市中西區和意路1號

訂房去

▲台南晶英酒店會提供一張台南地圖，不光能按圖索驥旅遊去，還有許多店家提供房客專屬優惠

▲台南晶英的休閒設施，包括戶外恆溫泳池、健身房以及小朋友的遊戲室

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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