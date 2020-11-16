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《美少女戰士》雙色眼影夢幻變身！還有大容量化妝包　全都不到300元

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編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp、samantha.co.jp

《美少女戰士》推出多年依舊人氣不減，為了歡慶25周年，除了有劇場版將於明年上映之外，還有很多周邊商品釋出。這次《美少女戰士》再次和日本Bandai合作，推出讓少女們瘋狂的「彩妝一番賞」，眼影盤、腮紅做成變身器造型包裝，華麗到讓人無法抗拒，還有唇彩、化妝包…全都夢幻到不行。

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

A、B、C賞都是以《美少女戰士》變身器為主題設計，外盒有歷代變身器圖案，打開後竟然印了月光仙子變身的畫面，讓你在化妝時也跟著他一起變身。A賞是六色眼影盤，B賞是打亮盤，有五種顏色可以混合校正膚色，C賞則是腮紅盤，有淺粉到大紅三種顏色。

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

D賞是蜜粉，白色圓形盒子上面印了「幻之銀水晶」，閃亮的圖騰會隨著光線變換，彩色霓光夢幻度滿分。E賞是潤澤的唇蜜，外包裝印了不同的《美少女戰士》神杖，唇蜜有粉嫩色系，也有加了亮粉的款式。

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

F賞是單顆雙色眼影，共有11種款式，外殼印了不同角色的代表符號，小巧造型方便攜帶，同一顆裡面就包含兩種顏色，如同美少女戰士擁有兩種身分一樣，可以用色彩自由變身。

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

最終賞是最物超所值的大容量化妝包，包包以卡通裡希蕾妮蒂公主的禮服為靈感，以白色為底，在下方印了金色的華麗花紋，看起來貴氣十足，想把這系列化妝品全部裝進去。《美少女戰士》「彩妝一番賞」11月28日會在日本登場，抽一次980日圓（約台幣265元）。

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

另外，日本包包品牌Samantha Thavasa也與《美少女戰士》聯名，推出一系列包款，他們把《美少女戰士》水手服的領子、紅色蝴蝶結等元素跟包包結合，推出後背包、手提包、皮夾…等多種品項，每一款都讓人少女心噴發，難以抉擇要買哪一款。

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲美少女戰士彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

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關鍵字：

美少女戰士, 一番賞, 變身器, 眼影, 彩妝, 化妝包, 唇蜜
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