揭開Jolin蔡依林愛用彩妝　化妝包一定要帶「這支」護唇膏

▲Jolin也會在家練習妝容，曾在IG透露最近愛上橘橘亮亮的眼影。（圖／翻攝蔡依林FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jolin蔡依林 Ugly Beauty世界巡迴演唱會高雄場開演在即，為了展現完美妝容視覺，NARS被指定成為唯一後台彩妝品牌，由專業彩妝師團隊為世界各地頂尖舞者打造怪美視覺，原來天后本人也是品牌愛用者，化妝必帶的就是帶來好氣色的激情過後嫩唇膏。

身為NARS愛用者，品牌也首次透露Jolin的愛用彩妝，像是本月才推出的雲霧唇誘，極輕又保濕，她的柔焦紅唇就靠這一支。裸光蜜粉餅能隱形毛孔並有效控油，更是她舞台上不脫妝的秘密武器。

▲NARS 激情過後嫩唇膏，#Orgasm，950元。

私下的她總是淡妝，外出時重點放在眼線和睫毛膏，隨身必帶的就是激情過後嫩唇膏，含大溪地槴子油保濕成分，一抹讓唇部嬌嫩誘人，是天后日常包裡常備的護唇幫手。

除了愛用的美妝，Jolin打理自的膚況也有一套，不工作時一定讓自己睡飽，盡量睡滿6-7小時，她強調規律作息才能讓肌膚維持在穩定狀態。

保養則是簡單扼要，她認為只需要提供給肌膚剛好的營養即可，太多的程序和護膚步驟反而會負擔太大，平常做好卸妝清潔，就會在使用精華液和乳液。有著渾圓大眼的她，最注重的是眼周，有時間會熱敷舒緩眼周，搭配眼霜並順著眼框輕壓按摩，改善暗沉、疲憊。

長年維持纖細身材的她，注重飲食均衡，重點就是多菜少肉.、少鹽少油，她建議女生不要用太激烈方式瘦身，像是戒澱粉、過油等等，這樣不僅不會瘦，還會看起來憔悴沒精神，什麼都吃但好好選擇食物，才是維持完美體態的方法。

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