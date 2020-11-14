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曾之喬喝貴婦下午茶　戴卡地亞寶石、紅戒盒還能燙金

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▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲曾之喬佩戴Cartier Destinée祖母綠彩寶系列項鍊與戒指。（圖／翻攝曾之喬IG）

記者陳雅韻／台北報導

歲末年終又是送禮或犒賞自己的時刻，卡地亞（Cartier）邀曾之喬、許路兒一同演繹Set For You鑽戒訂製服務，曾之喬戴著Cartier Destinée祖母綠彩寶系列項鍊與戒指，開心和寶石美美下午茶；許路兒則佩戴充滿個性的Love系列戒指系列上陣，此經典戒指近期推出鋪鑲單鑽的新款，提供更多訂製選擇。

▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Cartier Destinée祖母綠項鍊，約 685,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲許路兒戴卡地亞LOVE單鑽玫瑰金戒指及C DE CARTIER鑽石項鍊。（圖／翻攝許路兒IG）

▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲C DE CARTIER玫瑰金鑽石項鍊（左）76,000元起，LOVE單鑽戒指約 111,000元起。

最新推出的卡地亞 LOVE 鋪鑲單鑽戒指，玫瑰金戒台保留招牌的螺絲設計並鑲滿圓形明亮式切割鑽石，主鑽備有0.30至0.34克拉；另有Cartier Destinée、Solitaire 1895等不同風格戒台可供訂製。品牌還獻上期間限定的驚喜，11月21日至29日於微風廣場專賣店、12月14日至明年1月4日新光三越A9專賣店，可免費為購買4C鑽戒或彩色寶石戒指的顧客，在紅盒上燙印姓名字首或紀念日期。

▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲卡地亞最新的LOVE鋪鑲單鑽戒指，主鑽0.30至0.34克拉約252,000元起。

▲▼ Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲卡地亞將於微風廣場及新光三越A9專賣店，獨家提供紅盒燙印服務。

Tiffany & Co.也同樣提供尊榮服務，凡購買單鑽戒的貴客，均可在所屬的Tiffany Blue Box上，選擇燙金或壓印個人專屬字樣，彰顯每一件作品均是獨一無二的珍寶，與個人情感緊密連結。

▲▼ Tiffany 。（圖/公關照）

▲購買Tiffany單鑽戒可享所屬小藍盒燙金或壓印字樣服務。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Tiffany, 曾之喬, 許路兒
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