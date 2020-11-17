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「小熊餅乾」變桌遊！包裝盒、零食模型超逼真　絕對玩到想偷吃

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編輯／Emily　圖／翻攝自megahouse.co.jp、animeanime.jp

樂天的小熊餅乾因為可愛造型圈粉無數，呆萌的無尾熊還被做成巨型後背包、抱枕…各種小物，這次他們與日本玩具公司Mega House合作，推出一款「小熊餅乾平衡遊戲」，它的造型仿造真正的零食包裝，一片片小模型也跟小熊餅乾本尊一模一樣，玩的時候一定會忍不住想偷吃。

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

「小熊餅乾平衡遊戲」的主要構造是一個會搖晃的支柱，造型完全照著小熊餅乾的包裝盒製作，四周則裝了三層透明架，用來擺放做成小熊餅乾樣子的模型。遊戲方法很簡單，依據骰子骰出來的數字，把小熊餅乾放到對應的樓層即可，但要努力維持支柱的平衡，別讓餅乾全部倒光光。

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

如果不幸抽到有星號的餅乾，就要接受懲罰戴上「無尾熊鼻子」，逗趣的小道具可能會擾亂視線和判斷力，替遊戲增添更多變數，玩起來更有趣。除了平衡遊戲，也能開發數字接龍、對對碰等不同玩法，不管大人、小孩都能沉浸其中，身為小熊餅乾的粉絲絕對要收藏。這款遊戲售價1,800日圓（約台幣488元）。

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

喜歡有趣的桌遊，也可以看看日本MOVIC公司推出的《名偵探柯南》「名台詞疊疊樂」，這款遊戲長得跟普通疊疊樂一樣，玩法也相同，但每一個木塊上面都寫了一句《名偵探柯南》裡面的台詞，共有35角色、54句台詞，每抽一塊就能回味一次，讓你邊玩邊重溫劇中經典橋段。這款遊戲售價2,750日圓（約台幣746元）。

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

▲小熊餅乾桌遊。（圖／翻攝自megahouse.co.jp）

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關鍵字：

小熊餅乾, 樂天, Lotte, 桌遊, 玩具
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