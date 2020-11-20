邊緣小刺蝟的慶生看著好悲傷！療癒系小動物漫畫每天萌你一次

編輯／ChiNg 圖／翻攝自小紅書「bibi動物園」

枯燥乏味的生活有時候就是需要一些療癒的事情來滋潤，就好比沙漠裡的綠洲，在我們最匱乏的時候給予一臂之力，在小紅書上擁有四萬多粉絲的療癒漫畫家「bibi動物園」描繪各種可愛小動物的日常，鼓勵粉絲要用元氣開心的去面對每一天。

＃袋鼠的生日

特別訂製的生日禮物究竟是什麼呢？還以為是帥氣的西裝，沒想到一個袋子嫌不夠，又送一個啊……

＃人家只是吃太飽

鯊魚先生吃太飽躺下來休息一下，沒想到路過的河豚以為他在生氣，義氣的脹起來（好可愛），要氣大家一起氣！

＃豬爸爸的簽字

小時候最怕考差的考卷還要給爸媽簽名，早知道可以用畫代替以前就不用那麼緊張了。

＃爸爸只是怕冷

究竟為什麼企鵝爸媽都要把寶寶放在腳邊呢？不是不讓你獨立，其實只是因為腳會怕冷啦（咦）。

＃蚊子的浪漫

周杰倫說海鳥跟魚相愛只是一場意外，那蚊子與蛇呢……原來蚊子的浪漫是把對方叮到臉紅。

＃按摩嗎

怕痛的人絕對很不喜歡去按摩，對他們來說簡直是花錢去自我折磨，但如果你是刺蝟的話，反而是按摩師要擔心了。

＃全民防疫

象寶寶雖然有耳朵可以掛口罩，但鼻子那麼長究竟該如何佩戴呢？戴上襪子感覺會窒息，而且嘴巴完全沒遮到（認真研究）。

＃邊緣沒有極限

邊緣的小刺蝟還是可以慶生，放一顆榴蓮或松果在對面遠看就像刺蝟一樣，不會有人發現的（是嗎）。

＃建議歸建議

終究只是建議，參考用即可。有沒有人跟小編一樣重點錯誤只看到長頸鹿戴AirPods，也太時尚太可愛了。

＃好想出去玩

2020為了防疫相信大家都快憋出病了，連金魚也不例外，但烏鴉也太可愛，說什麼都變成烏鴉嘴。

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