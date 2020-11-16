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華歌爾蕾絲內褲激殺！一件才130元　櫻花粉、薰衣草紫滿滿女人味

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記者李薇／綜合報導

經常穿的內褲最好1到2個月就要換一次，維持衛生乾淨，「Her和她」推出華歌爾的低腰無痕內褲7件組，特價911元，裡面有櫻花粉、天空藍、薰衣草紫的顏色，簡約的蕾絲包邊設計穿起來相當舒適，重點是從M到LL號，連大尺寸都有得選，相當實用划算。

▲華歌爾,內褲,穿搭,her和她。（圖／Her）

▲華歌爾的心情低腰無痕內褲7件組（M-LL號／7色），原價1280元，特價911元，點我購買。

華歌爾的低腰無痕內褲裡面採用棉53%、聚醯胺纖維41%、彈性纖維6%，穿起來絲滑舒適，彈性度也很好，重點是透氣度表現也不錯，不會有悶感不適的狀況，臀裾包邊的設計，穿著輕鬆自然不會有勒痕，同時可以修飾臀部曲線，看起來屁股渾圓結實。

不只是材質用料很好，在設計上除了特別採用包邊設計，邊線使用蕾絲作為裝飾，穿起來簡約又充滿女人味，有些人對於蕾絲在肌膚上會有敏感的狀況出現，但這款採用聚醯胺纖維64%、嫘縈26%、彈性纖維10%，穿起來柔軟舒適又貼合肌膚。

▲華歌爾,內褲,穿搭,her和她。（圖／Her）

▲華歌爾,內褲,穿搭,her和她。（圖／Her）

▲華歌爾心情低腰無痕內褲有多種顏色。

這次7件組另一個重點是多樣化的顏色，包括櫻花粉、天空藍、薰衣草紫、奶茶色、沉穩黑、薄荷綠、鵝黃色，可以按照每天的穿搭更換不同的顏色，展現出整體的穿搭風格，算是非常百搭又實穿。

▲Her華歌爾內褲。（圖／Her）

▲華歌爾心情低腰無痕內褲7件組（M-LL號／7色），原價1,280元，特價911元，點我購買。

「Her和她」推出華歌爾的心情低腰無痕內褲7件組（M-LL號／7色），原價1280元，特價911元，相當於一件內褲只要130元左右，就可以買到大品牌的單品，超級划算又實惠，快揪好朋友一起下手吧！

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關鍵字：

華歌爾, 內褲, 穿搭, Her和她, Her
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