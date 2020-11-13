羅志祥低調半年難得曬30萬勞力士　慘撞徐若瑄、林俊傑

▲羅志祥多數時間宣傳自創潮牌，難得秀勞力士夯錶。（圖／翻攝showlo IG）



記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）4月被情牽9年的周揚青大爆不忠，雙方撕破臉收場，讓他形象重創，沉寂大半年，他除了偶爾曬打高爾夫球照，就是穿上自創潮牌GOTNOFEARS的服飾宣傳，已不若過往高調曬百萬甚至千萬元的名牌收藏。不過這天他宣傳橫須賀外套時，還是洩露了腕上的勞力士，與徐若瑄、林俊傑撞錶了。

▲羅志祥勤練高爾夫球，還悟出一番人生大道理。（圖／翻攝showlo IG）



羅志祥被周揚青狠批之前，是G-SHOCK大陸區代言人，更早之前他已收藏不少名錶，包括身價超過2000萬元的Richard Mille鑽錶；此次亮相的30萬6500元勞力士，與過往bling bling風格相較堪稱低調，但紅藍雙色erachrom陶質字圈很容易讓人認出，被錶迷暱稱為「百事可樂圈」。

▲徐若瑄第一只購入的勞力士是Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝徐若瑄臉書）



▲愛錶的林俊傑也擁有同款紅藍錶圈的勞力士錶。



紅藍圈的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶熱門程度，從明星們上演的撞錶戲碼可見一班，除了羅志祥擁有，愛錶成痴的林俊傑也沒錯過，而徐若瑄人生第一只勞力士也選此款，男、女都愛呀！

▲勞力士紅藍陶瓷圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶搭配五珠鍊紀念型錶帶，306,500元。（圖／勞力士提供）



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