超可愛吐司熱壓機1280元➔599元！3分鐘做出三明治、鬆餅

記者李薇／綜合報導

三明治熱壓機是最近非常火紅的小家電，「Her和她」推出KINYO二合一三明治機點心機鬆餅機，原價1280元，特價只要599元，不到千元就可以到手，有超美的櫻花粉或是天空藍可以選擇，超級美麗又划算。

▲KINYO二合一三明治機點心機鬆餅機，原價1280元，特價599元，點我購買。



用這台機器製作三明治，只要簡單三步驟就完成，先放入吐司，再加上生菜、鮪魚、火腿等喜歡的配料，放上另一片吐司，最後闔上上蓋，等待3分鐘，美味就可以輕鬆上桌，晚上想來點宵夜也很快速方便。

▲熱壓吐司機有兩種烤盤，可以變化多種點心。



除了製作熱壓三明治，也可以更換格紋烤盤做鬆餅，只要放入鬆餅麵糊，闔上等待5分鐘，美味的下午茶就可以製作完成，想要再華麗一點，加上水果、奶油、果醬或是冰淇淋，就可以輕鬆上桌，連不會烹飪的新手也能夠輕鬆做出完美的鬆餅。

▲三明治熱壓機輕鬆做出完美的三明治。



二合一三明治機點心機鬆餅機上下都有發熱管，讓食材雙面均勻加熱，輕鬆壓出好吃的三明治或鬆餅，也可以發揮創意，做出更多美食。烤盤可以直接拆卸下來，清洗乾淨又方便，安裝只需要一鍵按壓就能輕鬆換裝。

▲KINYO二合一三明治機點心機鬆餅機，原價1280元，特價599元，點我購買。



現在不需要花大錢，就可以享受超快速的點心時刻，KINYO二合一三明治機點心機鬆餅機在「Her和她」推出特賣，原價1280元，特價599元，三明治、鬆餅、鹹食、甜點都可以自由掌握，非常方便又實用。