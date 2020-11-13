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1折起！誠品史上最大「萬物特賣會」　文具銅板價、外文書百元有找

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▲誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品規模最大的文具禮品清倉「萬物特賣會」今日開跑 。（圖／誠品提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

誠品於今（13日）舉辦歷來規模最大的文具禮品清倉「萬物特賣會」，不僅是唯一一場，商品量更達到數十萬件，像是日本文具品牌Moleskine、Sun-Star、HIGHTIDE用品幾近銅板價格就能入手，書迷期待的中文書與兒童書祭出最低6本500元優惠，《哈利波特》、《暮光之城》、《一級玩家》等原著小說3折起跳，已有大批民眾在現場選購。

▲誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品「萬物特賣會」於11/13至11/29間桃園南崁誠品物流中心舉行，KINYO 雙電壓旅行快煮壺、BESON深動筋膜槍下殺5折 。（圖／誠品提供）

誠品物流在桃園南崁成立至今已20年，由於年底即將全新開站的「誠品線上」電子商務平台，將移至桃園平鎮啟用全新倉儲型物流，佔地面積擴充2倍，所以舉辦史上規模最大且唯一一場的「萬物特賣會」，數十萬件商品1折起，於11/13-11/29間桃園南崁誠品物流中心舉行，針對日本知名文具品牌Moleskine、Sun-Star、HIGHTIDE等文具用品銅板價就能入手，小資族必買小家電下殺5折起，包括「KINYO 雙電壓旅行快煮壺」、放鬆全身的「BESON深動筋膜槍」以及日本百年傳統毛巾工藝的「伊織毛巾」，也祭出全台獨家、絕版出清6折起優惠。

▲誠品 。（圖／誠品提供）

▲誠品 。（圖／誠品提供）

▲中文書與兒童書祭出最低6本500元優惠，上萬本外文書籍3折起。（圖／誠品提供）

書迷關注的書籍部分，除了中文書與兒童書祭出最低6本500元優惠，上萬本外文書籍更3折起，經典電影《哈利波特》、《暮光之城》、《一級玩家》等原著小說，蟬聯紐約時報暢銷榜逾50週的《為了與你相遇》直接百元有找，提供廣大書迷挖寶。為了不讓桃園獨佔優惠，緊接著11/18至12/7誠品將於台中中友百貨舉辦「舊書拍賣會」，超過8萬本中文圖書最低6本500元、萬件文具禮用品59元起，優惠同樣少有。

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關鍵字：

誠品, 文具, 萬物特賣會, 文創, 家電
fashion.net

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