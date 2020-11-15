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韓網瘋傳「挑一隻動物」心理測驗　看清現在面臨的「壓力來源」

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編輯／JJ　圖／翻攝自《兩天一夜》畫面

現代人常常把「心累」掛在嘴邊，雖然身體是正常的，但是因為心裡的滿腹委屈讓事事都使不上力，生活過得忙碌有時候連自己都難以察覺已經受到壓力的影響。韓綜《兩天一夜》上就曾分享了一項心理測驗「族長的禮物」，用簡單的六選一題目，測出你現在主要面臨的壓力來源，以下一起來看看。

▲壓力來源心理測驗。（圖／翻攝自《兩天一夜》）

情境：某天你來到了一個叢林裡旅行，途中遇到了當地的印地安人部落，接著在部落裡頭度過了一段開心的時光，而在假期結束準備打道回府的當天，部落的族長執意贈送一隻動物給你，讓你帶回家鄉，若從以下六隻動物裡選一隻，憑第一直覺你會挑選哪一隻陪伴你回家呢？

1. 猴子
2. 綿羊
3. 牛
4. 馬
5. 老虎
6. 熊貓

▲壓力來源心理測驗。（圖／翻攝自《兩天一夜》）

《解答》

猴子

選擇猴子的話，代表近期最大的壓力來源是「人際關係」，也許是因為工作、身邊的家人朋友所使，生活上常必需與不同圈子的人來往，有時還要看著別人臉色說話，內心裡有很多想法不敢說，為了維持關係與表面的融洽，讓你總是感覺很不自在。

綿羊

選擇綿羊的話，代表近期最大的壓力來源是「愛情」，也許正在經歷磨合期的情侶，老是被兩人之間的問題煩惱著；亦或是處於單身的狀態，因渴望愛情而感到焦急。

選擇牛的話，代表近期最大的壓力來源是「事業與理想」，你可能是一個非常積極且具有野心的人，在工作事業上無法看淡，對於自己的成就與想要達成的理想有著高標準，所以容易給自己帶來無形的壓力。

選擇馬的話，代表近期最大的壓力來源是「一成不變的生活」，每天不斷重複的固定行程令人感覺枯燥乏味，久了著實很厭煩，可以又礙於現狀，很難說不做就不做了，想要幫自己改變卻覺得沒有頭緒、沒有力氣，所以感到壓力重重。

老虎

選擇老虎的話，代表近期最大的壓力來源是「自尊心」，總是覺得很難不去在意別人的想法，希望能獲得別人眼裡的重視、口中的稱讚，又無法克制自己不斷和別人做比較，有時候容易覺得自卑，有點「玻璃心」。

熊貓

選擇熊貓的話，代表近期最大的壓力來源是「惰性」，也代表著你可能是一個「拖延症患者」，你的壓力來源不是別人，就是因為自己的「懶惰」而造成，老是把事情拖到最後一刻才趕得要命的狂做，瞬間的壓力也是很大的。

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關鍵字：

心理測驗, 壓力來源, 壓力, 韓綜, 兩天一夜
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