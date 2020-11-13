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大霈放話金馬紅毯戰袍「該露會露」　孟耿如逆齡學院風街頭看秀

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記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師竇騰璜、張李玉菁夫妻檔創立品牌DOUCHANGLEE，於今（13日）晚間高調舉辦微型概念店封街大秀，請到女星孟耿如、金馬準影后大霈（李霈瑜）與姚愛寗盛裝出席，對於此次在人來人往的台北街頭封街看秀，三人都感到相當新鮮，孟耿如以學院風造型亮相，大霈則是換上氣勢紅色套裝，也趁機預告下週六金馬獎紅毯，「今年跟以往很不一樣，大家敬請期待。」

▲▼大霈-李霈瑜 出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

▲▼大霈-李霈瑜 出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

▲金馬準影后大霈放話今年紅毯會很不一樣。（圖／記者張一中攝）

DOUCHANGLEE幕後推手是設計師夫妻檔竇騰璜及張李玉菁，此次在台北七條通舉辦微型概念店封街大秀，如此新鮮的體驗，讓金馬準影后大霈直言品牌相當用心，「特別是疫情期間，台灣還能封街辦秀，是大家努力的成果。」而下週六就是金馬獎頒獎典禮，大霈首度主演電影，就以《消失的情人節》入圍金馬獎最佳女主角獎，對此她保持平常心，更放話會有突破性的紅毯造型，「戰袍差不多決定了，這次金馬跟以往不一樣，平常有健身所以膚色比較勻稱，該露就會露，大家敬請期待。」其實模特兒出身的大霈，和品牌早有不解之緣，不僅面試過DOUCHANGLEE的秀，更因為身高不夠被刷掉，所以特別印象深刻。

▲▼孟耿如 出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

▲▼孟耿如 出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

▲孟耿如以中性的學院風造型登場。（圖／記者張一中攝）

女星孟耿如今晚以中性的學院風造型登場，她表示平常就很喜歡格紋的搭配，而且今天加上了俏皮的白色襪子，「很像我私下的穿著，不是很女生的元素。」此外，孟耿如對於繪畫相當有天分，所以看到現場的獨特裝置藝術，讓她十分過癮，直呼：「我的畫風比較童趣，搭配老師的服裝，會是很好的衝突感。」

▲▼姚愛寗出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

▲▼姚愛寗出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

姚愛寗喜歡中性風格，並對於環保有自己的堅持。（圖／記者張一中攝）

有台灣「新興日系美少女」之稱的姚愛寗，特別一改甜美風格換上了暗黑西裝外套，對她而言是相當新鮮的體驗，「呈現中性感覺很特別，因為時尚不分性別，讓大家看看女生也有帥氣的樣子。」提及品牌的永續經驗理念，姚愛寗也自曝自己就是環保小尖兵，外出若是沒有自帶環保杯就不會買手搖飲料，就連去菜市場也會自備盒子裝食材，避免不必要的浪費。

▲▼孟耿如 x 大霈-李霈瑜 x 姚愛寗出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE微型概念店封街大秀。（圖／記者張一中攝）

▲設計師竇騰璜（中）。（圖／記者張一中攝）

DOUCHANGLEE於乘載老臺北歷史記憶軌跡的條通街區，開設品牌全新型態策展空間「7 by DOUCHANGLEE」，攜手金工設計師王伯毓之同名品牌VIC WANG，共同策劃臺北條通封街時尚大秀「不明年代」，30位模特兒於燈紅酒綠的臺北街頭優雅穿梭，演繹無年代、無性別，模糊二元之時尚視野，以可循環的「永續時尚」為概念，將經典單品改造重製，演繹優雅又叛逆的時尚。

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關鍵字：

竇騰璜, 張李玉菁, 夫妻檔, DOUCHANGLEE, 台灣設計師
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