Bobbi Brown迷你版「五花肉高光」太可愛！鑽石眼影熱賣色Top4眼盤限量開賣

▲Bobbi Brown限量璀璨巨星系列打包最熱賣眼影色和「五花肉高光」，限量獨家開賣。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

才剛推出全新絲絨霧光質地的「金緻唇膏」，Bobbi Brown又再度獻上「限量璀璨巨星系列」來放火了！這次將被讚為「最仙氣眼影」的極致鑽石眼影最熱賣4款色選打包，配上超閃的限定版玫瑰金包裝推出4色眼彩盤，在小紅書上被狂推，還沒上市詢問度就爆棚。除了4色眼盤，超夯的「五花肉高光」金緻美肌粉、羽柔蜜粉餅也換上限量包裝，還推出超可愛的迷你版「五花肉」，全系列只在官網和SOGO百貨開賣，沒收到真的會捶心肝。

▲Bobbi Brown 璀璨巨星-鑽石蜜糖4色眼盤，NT$2,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



網路上只要提到「超仙氣眼影」或「絕對美哭的眼影色」，榜單內一定會有Bobbi Brown極致鑽石眼影。這次Bobbi Brown特別將最熱賣色號Top 4：#Moonstone月光石、＃Overheated亮黃鑽(熱賣回歸色)、#HeatRay炫閃金和#MetalRose煙晶玫瑰(熱賣回歸色) 集結，推出限量4色眼盤。

▲鑽石蜜糖4色眼盤不僅色澤飽和服貼，還有超美光澤。（圖／記者張毓容攝）

擁有超細緻閃亮光澤、完美飽和色澤和持久好暈染等網友大讚的優點之外，還能乾濕兩用，一抹就有超美細閃光澤，亮到沒朋友，在小紅書也掀起種草熱潮，被讚「根本是仙女用的影盤」、「今年絕對必收的眼影盤！」

▲Bobbi Brown 璀璨巨星-金緻美肌粉，#Pink Glow，8g，NT$1,850；璀璨巨星-金緻美肌粉精巧版，#Pink Glow，4g，NT$950。（圖／記者張毓容攝）



被暱稱為「五花肉打亮」、「五花肉高光」的神級打亮「金緻美肌粉#Pink Glow」，也推出璀璨巨星限量版。超顯白的香檳裸玫瑰色系，每一顆都是訂製打造，擁有獨一無二的花紋，一刷上臉立刻閃出仙女光，連膚質都升級。

除了原有尺寸，這次更特別推出官網限定的迷你版「五花肉高光」，輕巧可愛的迷你size，不僅隨身攜帶好方便，也很適合新手入門或拿來送禮。

▲Bobbi Brown 璀璨巨星-金緻絲絨唇膏，#Terracotta 磚紅暖棕，NT$1,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



▲Bobbi Brown 璀璨巨星-羽柔蜜粉餅升級版，#Pale Yellow，11g，NT$1,600。（圖／品牌提供）



11月初才剛新上市的絲絨質地金緻唇膏，超美霧光妝感和優雅的細長煙管造型被讚翻，其中人氣最高的「最美肉桂紅棕色」#Terracotta 磚紅暖棕也換上這次限量包裝。另外還有在小紅書上萬人種草、Dcard網友狂推的「磨皮拋光神器」羽柔蜜粉餅升級版，也從原本的簡約純黑色變成仙氣玫瑰金外殼。

數量極少的「限量璀璨巨星」全系列將於官網和遠東SOGO百貨專櫃獨家販售，官網還推出買限定版鑽石蜜糖4色眼盤直接加送「專業暈染眼影刷」正貨的專屬活動，想搶真的要快！

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▲SUQQU 2020假日晶采眼彩盤，NT$3,400。（圖／記者張毓容攝）

每年聖誕系列都會推出限定彩妝組的日本質感美妝品牌SUQQU，今年一改以往的「組合style」，推出可自由搭配玩色的8色眼彩盤、雙色頰彩和限定色唇膏，充滿大人質感的華麗色彩，還沒上市前就引發網友熱烈敲碗。

其中集結了8種搶眼色彩的「2020假日晶采眼彩盤」，蘊含了亮澤的綢緞、閃亮光燦的寶石和柔美霧感的絲絨3種質感，潤澤服貼又鮮明顯色，搭配恰到好處的透感光澤，混色暈染都能自然融合不顯髒，可隨意打造出多變妝感。

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▲Dior 經典五色眼影 金燦星夜限量版，NT$2,550。（圖／記者張毓容攝）

今年迪奧以邃曜黑與魔幻金燦色彩為主角打造「金燦星夜限量版系列」，從包裝、配色到粉體、唇膏刻印都完美呈現漫天星海與雪花的絢麗光芒。

▲Dior 經典五色眼影 金燦星夜限量版，NT$2,550。（圖／記者張毓容攝）



Dior經典五色眼影粉體上也飄著浪漫雪花圖騰刻印，並推出2款完美呈現星光、夜空的限定色。「#549金燦星夜」以絢麗燦金為中間色彩，搭配蜜桃金、古銅金與絲絨棕色打造絢麗光芒；「#089繁星之夜」則是以深淺銀灰色、午夜藍，交錯醇厚酒紅色彩。

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