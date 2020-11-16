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頰彩畫對1秒瘦小臉！不同臉型的6種腮紅畫法　連高顴骨也有救

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▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲針對個人臉型畫上適合的腮紅，不僅增加好氣色還能有修飾臉型、小臉效果。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@sooyaaa__）

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@摇滚阿茅

近幾年唇妝流行太火熱，使得頰彩在妝容的能見度變少，也越來越多人懶得畫頰彩，但千萬別小看腮紅，腮紅畫對了不僅能增添好氣色、提升妝容質感，還能修飾臉型，一秒變小臉！想成功用頰彩瘦小臉，關鍵是要找出自己臉型適合的畫法。小紅書上就有美妝博主分享了6種超實用腮紅畫法，不管圓臉、長臉或方臉，都能找到完美解答。

▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

＃圓臉

從眼睛正下方開始往臉部外圍輪廓畫一個扇形，起點不超過眼中，且最低點不低於鼻頭。這樣的畫法在視覺上能幫助收窄臉型，從正面看會有瘦臉的效果，還帶有點少女感，很適合圓臉、肉肉臉的人。

▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

＃長臉

以橫向的方式從兩頰連接鼻樑，橫向輕掃頰彩，能減少長臉面中的留白，會有縮短中庭、讓臉型五官更集中的效果。

▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

＃顴骨高

顴骨高受到困擾的人，可在顴骨凸起處直豎地掃上短短一圈頰彩，這樣在視覺上會有顴骨內收、平緩臉型的效果，但要記得腮紅不要畫低於鼻頭。

▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

＃菱形臉&心形臉

從眼下、顴骨最高處，往太陽穴位置斜向刷上腮紅，能讓太陽穴看起來飽滿，不僅適合太陽穴凹陷的人，這種畫法很日常，也很百搭並修飾臉型。

▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

＃方臉

從臉側由外向內將腮紅刷成半圓弧形，範圍不要超過眼中，能增加甜美氣息，減少方臉給人的凌厲感。

▲▼不同臉型的6種腮紅畫法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

＃其他臉型

不知道畫哪一種腮紅時，用這個畫法就對了！在蘋果肌的位置均勻刷上腮紅，讓臉部中央顯得飽滿澎嫩，多了少女感，還幾乎不挑臉型，日常又萬能。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 畫法, 技巧, 腮紅, 頰彩, 修容, 臉型, 瘦臉, 小臉, 減齡, 刷頰彩
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