星・變美／趙麗穎當媽後狀態更好！1個月減8kg瘦出螞蟻腰全靠這3招

▲趙麗穎產後復出狀態好到根本看不出來已當媽，每次現身都被狂讚。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝趙麗穎微博、趙麗穎工作室微博

大陸女星趙麗穎自從產後復工後，身材、臉蛋狀態好到每次現身都收穫一大波好評，美到粉絲狂收圖，更被大讚「當媽後狀態更好」！尤其是她凹凸有致的好身材，纖細但又結實有線條，讓人想不到她孕期竟一度胖到72公斤。曾自曝是易胖體質的她，產後努力鏟肉，更曾一個月瘦下8公斤，原來除了努力健身，還搭配以下3招飲食小技巧。

▲趙麗穎去年10月產後復出時身材就恢復得超完美（右），今年6月出席活動的鏤空禮服更讓網友直呼「身材超不科學」、「這個腰像沒生過。」。

自煮紅豆粥當晚餐

有減肥過的人都知道，減肥中飲食控制可是比運動還重要，但對於愛吃出名的「吃貨」趙麗穎來說，她以吃對食物代替挨餓，像是減肥期間她會自己煮紅豆粥當晚餐。紅豆不僅熱量低，營養豐富，還有飽腹感，用來當一餐主食是很好的選擇，她更大方分享自己的紅豆粥食譜，作法也很簡單。

準備紅豆30g、紫米60g，洗乾淨後放入鍋中加水煮到出現有黏稠感。紅豆本身就有甜味，想瘦身的人盡量別加糖，但若是真的想加點甜味，可以加入少許冰糖提味。

但營養師也提醒，吃紅豆雖然好，但因紅豆也是碳水化合物，吃多還是會胖，所以要適量攝取。

運動後必喝黑咖啡



趙麗穎不僅是易胖體質，她更在採訪中說過自己很容易水腫，為了對抗水腫，她不僅長期維持跑步習慣，且跑步或運動後一定會喝一杯黑咖啡，幫助加速燃脂，還能幫助改善水腫問題。

每天喝6大杯水，油膩食物過水吃



除了黑咖啡，她也很重視補充水分。她曾分享自己很堅持每天必須喝夠水，除了可以維持身材、避免水腫，這也是保養肌膚很關鍵的一點，所以她每天一定會喝足6大杯水，大約是3000cc，就算拍戲很忙很累的時候也不落下。

此外，她也嚴格自己吃零食，吃飯的時還會另外再準備一碗水，如果有太油膩的食物，就會先過一下水才吃，而且每餐吃飯前，她都會先喝一大碗湯，增加一點飽足感，後續就吃不下太多肉和飯了。

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