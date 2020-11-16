雅詩蘭黛「1.7萬元聖誕禮盒」3千能買到！「熱紅酒色」唇膏先搶#蘋果肉桂

▲雅詩蘭黛聖誕系列的超豪華禮盒不用3千元就能入手。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

每次都讓美妝控們瘋狂的雅詩蘭黛聖誕限定系列終於來了！每年固定會推出的豪華聖誕禮盒，今年澎湃度又再升級，多達12項彩妝保養好禮，不到3千就能整包收走，超狂優惠連周慶都找不到。還有韓妞瘋搶的「粉嫩美唇修護系列」和經典小棕瓶、無敵霜等多款限量優惠組，也是人氣搶購目標。此外，絕對慾望唇膏更推出超有聖誕氣息的全新6款「熱紅酒色」，連賣到斷貨的紅棕楓葉色#333都回歸，亮點多到讓荷包摀不住啊！

▲雅詩蘭黛 夢幻市集聖誕套組，原價NT$17,486，驚喜價NT$2,980。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



今年不能出國過聖誕沒關係，雅詩蘭黛特別將紐約上東城聖誕市集的溫暖歡愉氛圍完美復刻到2020聖誕系列，不僅從紐約空運多款明星商品優惠組合來台，禮盒包裝更是滿滿的聖誕節慶風。

其中，一定要搶先鎖定的絕對非「夢幻市集聖誕套組」莫屬！精緻又喜氣的紅色絨布化妝箱裡集結了從彩妝到保養滿滿12樣人氣經典產品，包含2盤10色眼影、3色修容盤、2款絕對慾望奢華潤唇膏、絕對慾望光感唇蜜、極度濃翹睫毛膏等7樣彩妝正貨，還有小棕瓶(7ml)、櫻花版原生露(50ml)、無敵霜(15ml)、小棕眼部精萃(5ml)等經典保養精巧版。最重要的是，不到3千元就能擁有這盒總價超過1萬7千元的超狂豪華大禮盒，換算下來是1.7折，超狂折數連周慶、1111都沒有，上市首日肯定就秒殺。

▲雅詩蘭黛 夢幻市集美唇聖誕限量套組，原價NT$2,200，NT$1,700。



還有連TWICE成員子瑜和定延都愛用、網上好評推爆的「粉嫩慾望美唇修護系列」組合，也是鐵粉們鎖定的目標之一。聖誕限量套組裡打包了暱稱為「粉萌胖寶寶」的粉嫩慾望撫紋修護精華和粉嫩慾望潤色護唇膏，不僅價格優惠，包裝更設計成可愛吊飾造型，可直接當作禮物掛在聖誕樹上。

▲雅詩蘭黛 2020年輕修護限量組，NT$3,950；2020年輕肌密無敵修護限量組，NT$3,250。



雅詩蘭黛熱賣冠軍的小棕瓶、無敵霜當然也有限定優惠組，「2020年輕修護限量組」內含特潤超導全方位修護露50ml＋微分子肌底原生露30ml＋特潤眼部超能量修護霜5ml，等於買小棕瓶直接送原生露和眼部修護霜精巧瓶；「2020年輕肌密無敵修護限量組」則是買年輕肌密無敵霜50ml就送特潤超導全方位修護露15ml＋年輕肌密無敵眼霜5ml＋細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏，NT$1,250。

除了眾多超值聖誕限定禮盒外，雅詩蘭黛更特別打造「聖誕熱紅酒系列」，為經典絕對慾望唇膏推出全新6色微醺感熱紅酒甜點色，包含今年秋冬最夯的紅棕色、紅酒色和番茄橘紅，不論什麼膚色都不怕失手，搭配柔霧質地，一抹就能打造女神美唇。其中又以#569、#570和經典回歸的#333人氣最高。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏，#569蘋果肉桂。

#569蘋果肉桂是揉合了暖橘色的超顯白紅棕色，不管是日常約會或派對都適用，薄擦是仙女好氣色，厚擦則有女神氣勢。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏，#570栗子南瓜。



#570栗子南瓜是任何膚色都能駕馭的大勢南瓜橘色，不僅能提亮膚色，薄擦厚擦都超搶眼。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏，#333低語迷情。



除了6款新色，這次還有一個亞洲賣到斷貨的超經典紅棕楓葉色#333回歸！紅色中帶有暖棕色調，不挑膚色，一擦立即有好氣色，在小紅書上討論熱推破萬篇，還因此被網友暱稱為「人生翻轉色」。之前沒搶到的女孩一定要把握這次機會。



▲Bobbi Brown以芭蕾舞者和紐約街頭景色打造今年的聖誕限定彩妝系列。（圖／品牌提供）



除了雅詩蘭黛，Bobbi Brown今年聖誕限定系列也以紐約為主題，攜手瑞典時尚插畫家CECILIA CARLSTEDT，以優雅輕盈的芭蕾舞者和紐約街頭景色為靈感打造限量「漫舞紐約芭蕾系列」，不僅全系列外殼包裝都變成一幅幅畫作，小紅書上超夯的「五花肉打亮」推出超閃鑽石版，還有帶有超仙又閃亮的限定4色眼彩盤，尤其揉合玫瑰奶茶色系的「#勃根地紅」更是美到哭，絕對要優先搶起來！

▲Bobbi Brown 漫舞紐約4色眼彩盤，NT$2,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



Bobbi Brown聖誕限定「漫舞紐約芭蕾系列」推出一系列限量眼彩判、鑽石美肌粉和金緻唇膏，每一款產品都換上充滿紐約、芭蕾元素的全新限定外殼。

而其中兩款限量4色眼彩盤，集結了被美妝達人喻為最有仙氣的「極致鑽石眼影」，全新奶凍質地內含超細緻閃粉，不僅更服貼好上色，還有細緻閃耀光澤，共推出焦糖暖調棕色系的「#薑餅可可」和融合奶茶色系、玫瑰粉色的「#勃根地紅」，可派對可日常，超實用百搭。

▲Bobbi Brown 漫舞紐約鑽石美肌粉，#香檳玫瑰，NT$1,850。（圖／記者張毓容攝）



而在小紅書上被推爆的「金緻美肌粉」，被暱稱為「五花肉打亮」、「五花肉高光」，聖誕系列推出超閃鑽石光澤版。限量的香檳玫瑰色很適合亞洲人膚色，內含極細緻的高光鑽石閃粉，一抹就能提升氣色、閃出超美仙女光，可做打亮也可當作頰彩使用。

►Bobbi Brown聖誕彩妝系列詳細試色請看：Bobbi Brown聖誕彩妝太欠收！「五花肉打亮」鑽石版、玫瑰奶茶眼盤美到哭



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