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女生們注意！「6件小事」增進吸引力，異性緣爆棚

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▲▼ 「6件小事」增進吸引力，異性緣爆棚 。（圖／翻攝自IG）

▲個性可愛或許比外表來得更重要。（圖／翻攝自IG/naryoung_）

編輯/ Lily

你身邊一定有這種女生，長的不算是頂漂亮，但是看起來就是很舒服，微微一笑就很迷人，異性緣也很不錯，好像不管在哪裡都能成為大家注目的焦點。身為女生除了外表之外，一些細為小動作也能增進吸引力，一起來看看！

#穿著打扮得體

服裝打扮最能展現一個人的品味，這邊的得體是選擇場合適合的打扮，而非把流行全部放在身上。服裝簡潔大方，注重細節搭配，都能幫你創造完美的第一印象。

#有自己的目標

女生有目標的時候看起來很有吸引力，知道自己努力是為了什麼，然後積極進取，不在他人的眼光下而活，懂得取悅自己的女生是最美的。

#不和他人比較

自信的女生的眼光會放遠，不會和他人比較，更不會羨慕忌妒任何人，因為他夠了解自己，每天都比昨天進步一些，和自己比才有意義。

#健康心態認識新朋友

許多女生在異性面前容易扭捏，其實不妨放鬆心態，就當作認識一個新朋友，互動不需要太刻意，真誠交流就能讓他人感受到你。

#不用年齡設限

簡單來說就是維持年輕感，心態和行為不需要因年齡設限，跨出自己的圈圈，抱著多看看、多嘗試的心態，擴展社交圈並不是壞事。

#別老是負面情緒

壞心情人人都有，但別是一開口就是抱怨，或是批評他人，若別人總是從你這邊收到負面情緒，對你的印象會大打折扣。

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關鍵字：

異性緣, 吸引力, 秘訣, 生活習慣
fashion.net

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