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「卸妝水始祖」貝膚黛瑪700元→289元　激殺4.1折快囤貨

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記者李薇／台北報導

卸妝是肌膚清潔最重要的第一步，在卸妝水未出現之前，大多人使用卸妝油來作為卸妝最有力的工具，但後來因為出現粉刺、過於油膩的市場反應，因此卸妝水悄悄出世，成為很多愛美女孩愛用的商品，甚至到現在藥妝店滿滿都是卸妝水的狀況。

▲Her貝膚黛瑪卸妝水。（圖／東森購物）

▲貝膚黛瑪的舒敏高效潔膚液500ml，原價700元，特價289元。點我購買。

提到這悄悄誕生的卸妝水，就是來自法國的貝膚黛瑪的舒敏高效潔膚液，因為使用起來清爽又保濕，再加上透明的水真的可以卸乾淨臉部肌膚彩妝跟髒污，所以掀起一陣旋風，即使價格高，人人都想要買來用用看，可以說是「卸妝水的始祖」。

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲貝膚黛瑪的卸妝水大受歡迎。（圖／yu.vely_mam_33 IG）

貝膚黛瑪的舒敏高效潔膚液卸除彩妝真的乾淨，而且使用一點都不會有油膩感，加上不容易致痘痘跟粉刺，而且用完之後，臉部肌膚就像保養過後一樣保濕滋潤，因此這不是跟風，是真的好用才大受歡迎。

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲可以把臉上卸乾淨又不長粉刺。（圖／limonly_ IG）

即使後續很多品牌都紛紛推出卸妝水，但舒敏高效潔膚液穩坐始祖地位不變，仍然有很多死忠愛好者不變心，非它不用，甚至還會囤貨，只要一有特價絕對都是4、5瓶的入手，因為連敏感肌都可以使用，可見真心推薦。

購物網站「Her和她」推出貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，500ml，原價700元、特價289元，等於下殺41折的優惠，外面買一瓶，這裡可以買到約2瓶半，超級划算的價格趕快揪親朋好友一起來下手，錯過就等不到機會了。

▲Her貝膚黛瑪卸妝水。（圖／東森購物）

▲貝膚黛瑪的舒敏高效潔膚液500ml，原價700元，特價289元。點我購買。

關鍵字：

貝膚黛瑪, 貝德瑪, 卸妝水, 潔膚水, Her和她
fashion.net

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