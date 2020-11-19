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蜈蚣族手刀搶！防塵5層鞋架1200元→369元　半透明設計太聰明

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記者李薇／台北報導

鞋子收納是一門學問，但如果鞋櫃空間不夠，或是在外租屋沒有鞋櫃，層架是好選擇，不似鞋盒佔空間，又能整齊地好好保護鞋子，購物網站「Her和她」推出Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架，每層都有半透明的上掀蓋，方便找鞋子也方便拿取。

▲鞋櫃,收納,居家,Her和她。（圖／Her）

▲Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架（5層長款），原價1200元、特價369元，點我購買

Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架，5層的空間相當好用，約可放入20雙鞋，很適合鞋多的「蜈蚣族」，30公分寬的層架，讓鞋子可以完美收納不外露，最上層可作為置物平台，擺放雨傘、包包、安全帽等物品，涼鞋、娃娃鞋、球鞋、高跟鞋都可以分門別類放置，別再讓鞋子散落門口，顯得紊亂，進出也不方便，還容易積灰塵。

▲HerMr.J家居生活防塵多層組合鞋架。（圖／東森購物提供）

▲Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架，可整齊收納鞋子，最上方可置物。

半透明層蓋設計也是巧思，看起來整齊，找鞋子也方便，放在門口或是玄關都適合，簡約風格能搭配任何裝潢不突兀。此外，5層的收納架簡單易裝，只要按照說明書，甚至不需要輔助也可以輕輕鬆鬆組裝完成，材質輕巧，兩側支撐架採圓角設計，安全又好搬移，打掃時更方便。

▲Her Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架（5層長款）。（圖／東森購物）

▲Her Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架（5層長款）。（圖／東森購物）

▲Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架（5層長款），原價1200元、特價369元，點我購買

「Her和她」推出的Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架，原價1200元、特價369元，相當於下殺3折，相當划算又實用，租屋族或是想要打造舒適居家風格的小資族都很適合，如果經常搬家，那更需要這樣的多層鞋架，輕鬆拆卸、組裝，毫不費力。

關鍵字：

鞋櫃, 收納, 居家, 鞋架, Her和她, Her
fashion.net

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