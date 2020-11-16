劉詩詩超狂A4腰贏了朴敏英、Joy！　馬甲裝「連環撞衫」拉開差距

▲劉詩詩大秀「超不科學」螞蟻腰，與朴敏英隔空撞衫 。（圖／翻攝自IG、劉詩詩微博）



記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩身兼TOD'S 品牌大使，在10月底出席品牌公開活動時，以一身深棕色馬甲搭配西裝褲的氣質造型登場，至今都令人印象深刻，近日，更受到南韓女星朴敏英、RED VELVET成員Joy（朴秀英）輪番演繹同款造型，三人隔空撞衫引起網友驚呼：「劉詩詩的腰竟然最細」。

▲劉詩詩早在10月底就搶先演繹TOD'S 2020秋冬系列造型，即便是「傘狀馬甲」卻不顯臃腫。（圖／翻攝自IG、劉詩詩微博）

劉詩詩早在10月底就搶先演繹TOD'S 2020秋冬系列造型，俐落剪裁的翻領白襯衫，搭配深棕色馬甲，硬挺輪廓為整體注入率性氣息，驚人的是劉詩詩腰圍格外纖瘦，即便內外多層次穿著也完全不顯臃腫；劉詩詩再運用格紋西裝褲與皮鞋收尾，如此少見的「學院風」造型，也成功逆齡一波，博得不少好評。

▲朴敏英選擇將馬甲下襬自然垂下，而非塞進褲裝內。（圖／翻攝自IG）

同樣身兼TOD'S 南韓品牌大使的女星朴敏英，在出鏡雜誌《 W Magazine》韓國版時，就巧合換上同款搭配，朴敏英以招牌溫柔長髮與微微上挑的眼線輔助，更多了些許性感韻味，不同於劉詩詩的穿著，朴敏英選擇將馬甲的傘狀下襬自然垂下，而非紮進褲裝內，不過效果卻不如預期纖瘦。





▲RED VELVET成員Joy（朴秀英）一改以往甜美風格，狂野煙燻眼妝演繹同款造型 。（圖／翻攝自IG）

有「果汁相女孩」之稱的RED VELVET成員Joy（朴秀英），則是展現出不同過往的狂野風格，一頭凌亂長髮與煙燻眼妝，同時運用珍珠錬飾成為點睛之筆，不過畫面公開後，部分網友認為「Joy才24歲就把自己穿老了」、「對比才知道劉詩詩的腰這麼細」、「朴敏英應該把馬甲紮進褲子更顯瘦。」

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