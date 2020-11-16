泫雅外套裡「全空」解放深溝　迷你裙也太迷你！網：衣服穿好

記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅素來以性感形象與強烈的個人風格著稱，「性感小野馬」的封號更不是空穴來風，近日泫雅再度連發破尺度辣照，短版拉鍊外套裡看不見內搭的小可愛，只見胸前的傲人上圍幾乎要包不住，直接解放深溝，超短的迷你裙一坐下來更是讓視線直逼臀部，粉絲們通通被辣翻：「衣服穿好」、「OMG性感女王」！

▲泫雅辣照連Po。（圖／翻攝自泫雅IG、限時動態）



不久前才剛換上激短「眉上瀏海」的泫雅，逆齡造型受到大家盛讚，加上最近沉迷於公主風「澎澎裙」的穿搭，整個人散發出可愛俏皮的氣息，活像個大女孩一般。

不過即使頂著Q萌的髮型，泫雅依然不改小野馬本色，不吝嗇展現好身材，用撩人姿勢在浴室裡連拍多張辣照，身上穿的白色短版外套，讓人無法斷定裡面究竟有沒有穿內搭，身體一往前傾深溝乍現，胸前的蛇形項鍊亦讓人忍不住把焦點集中，且泫雅穿著的迷你裙更是迷你到不行，站著時長度已幾近腿根，一坐下一旁的小開衩心機更是讓視線直逼臀部，甚至有網友留言：「我是GAY。」但是依然被泫雅的性感驚呆，留下目瞪口呆的表情圖。

▲泫雅用模糊照片騙到了不少網友。（圖／翻攝自泫雅IG、限時動態）



這組辣照中泫雅也和各位粉絲開了個可愛的小玩笑，貼文中第二張圖以模糊的特效呈現，不少人都以為是網路卡住，「我等第二張照片Loading超久，才發現原本就是糊的。」

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