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LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹

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記者王蓁蓁 / 台北報導

顛覆過往秋冬沈悶的印象，LOEWE創意總監 Jonathan Anderson 在全新聖誕節特別系列，將洛杉磯、復活島上暖橘金黃的豔陽、綠油油的棕櫚，以及蔚藍海濱的繽紛色彩與印花注入服裝，線條設計也以寬鬆、休閒的方式呼應其充滿度假感的氛圍，就連夯包Puzzle、Hammock等也都洋溢著濃厚的加州感，聖誕節不等於紅綠配色、華麗耀眼，度假、放鬆才更紓壓。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲顛覆秋冬沈悶的印象，LOEWE創意總監 Jonathan Anderson將洛杉磯、復活島上暖橘金黃的豔陽、綠油油的棕櫚，以及蔚藍海濱的繽紛色彩與印花注入全新聖誕節特別系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

LOEWE聖誕節系列共有洛杉磯、復活節島、La Palme三個篇章，秉持著傳統工藝精神，也從美國已逝藝術家Ken Price 80年代初為Newport Beach的La Palme餐廳，親手繪製的獨一無二陶瓷碟上，那風光明媚的La Palme、復活島、洛杉磯、Happy’s Curios等，豔陽高照、色彩鮮明的城市風貌中汲取靈感，鮮豔高飽和的印花同時帶有率真療癒的情懷。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE聖誕節系列從美國已逝藝術家Ken Price 作品中汲取靈感。

生長於洛杉磯的加州藝術家Ken Price，毫不設限的創作風格，靈感從墨西哥民間藝術、衝浪文化到對原始慾望的自然流露，讓他描繪出來的景像總是絢麗且生命力十足，也與LOEWE的品牌理念不謀而合。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲可見暖橘陽光、鮮綠的棕櫚，以及療癒的蔚藍海濱印花貫穿LOEWE聖誕節系列。

貫穿LOEWE聖誕節系列的暖橘陽光、鮮綠的棕櫚，以及療癒的蔚藍海濱印花，時而被放大滿版、時而簡單點綴在絲質襯衫、衛衣、T恤、水洗牛仔褲及毛衣中，就連圍巾、配件也都不放過，除此之外，服飾上也呼應加州休閒的度假感，以寬鬆、休閒的線條設計展現隨性自在的生活氛圍。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲洛杉磯印花絲質襯衫，NT$41,000。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲洛杉磯系列印花牛仔短褲，NT25,000。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲La Palme系列羊毛棕櫚針織圍巾，NT$37,000。

配件方面，LOEWE夯包Puzzle、Hammock與Bamboo Bucket等，一如往常精彩，這些經典的熱門包款，以嵌花的方式點綴上棕櫚、海濱、城市等印花，彷彿直接將加州風景拿上手，值得一提的，還有全新登場的皮革流蘇包，以純手工編織的Fringes小牛皮展現品牌專注的工藝美學，巧妙連結Ken Price創作精神，像一個小簍子，充滿閒適感，與一般對聖誕節的印象大不同，但既然是假期，用這樣的包其實正適合。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

▲（左）洛杉磯系列小牛皮拼接麂皮Hammock手提包NT$113,000，（右）復活島系列小牛皮Puzzle包，NT$110,000。

▲LOEWE限定印花、編織包超勸敗！ 聖誕系列竟印滿加州豔陽、棕櫚樹 。（圖／品牌提供）

 ▲（左）Happys Curious小牛皮竹子水桶包，NT$74,000，（右）小牛皮流蘇水桶包，NT$63,000。

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關鍵字：

LOEWE, 聖誕節, Jonathan Anderson
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