周冬雨鉛筆腿不輸人！　繼Angelababy後搶下代言「噴腳尖魅力」

▲UGG公佈最新的「亞太區代言人」由大陸女星周冬雨拿下 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

繼女星Angelababy（楊穎）2017年成為美國品牌UGG全球首位華人代言人之後，品牌公佈最新的「亞太區代言人」由周冬雨拿下，同時曝光一系列秋冬形象照，周冬雨一口氣演繹3款新鞋，霸氣開腿POSE完全不輸人，噴發腳尖魅力。

▲2017年Angelababy（楊穎）高調升格UGG全球首位華人代言人。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

回顧2017年Angelababy（楊穎）升格UGG全球首位華人代言人時，穿著丹寧上衣搭配大衣，絲毫不遮掩招牌美腿，腳踩長筒棕色雪地靴亮相，「上下溫度差」的裝扮讓人眼睛一亮。時隔三年，品牌迎來了最新的「亞太區代言人」周冬雨，年僅28歲的周冬雨已經是金馬、香港金像獎雙料影后，今年（2020年）4月才升格內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）「大中華區代言人」，如今再接下UGG「亞太區代言人」，頭銜滿滿。

▲周冬雨一口氣詮釋DISCO厚底毛絨拖鞋、Classic Clear透明果凍羊毛靴以及Classic Ultra迷你超短靴。（圖／品牌提供）

從品牌曝光的最新秋冬形象照中，周冬雨一口氣詮釋了3款新鞋，包括DISCO厚底毛絨拖鞋、Classic Clear透明果凍羊毛靴以及Classic Ultra迷你超短靴，多種風格都難不倒，纖瘦的鉛筆腿與Angelababy不相上下。

鏡頭下，周冬雨穿著大地色綁帶上衣，以側躺的姿勢大方秀出傲人細腿，腳上的厚底毛絨拖鞋順勢為身材比例加分不少；下秒周冬雨身穿FRANKIE毛絨外套，搭配透明果凍羊毛靴，看似雨靴般的造型，以防水設計加上內裡柔軟羊毛，周冬雨照樣輕鬆演繹，另外也少不了經典款迷你超短靴，搭配休閒褲裝展現時尚感。

▲（依序）Classic Clear透明果凍羊毛靴 NT$6,800；DISCO 厚底毛絨拖鞋 NT$4,500；Classic Ultra 迷你超短靴 NT$5,800 。（圖／品牌提供）

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