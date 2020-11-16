世上僅存4只的沛納海現身　勞力士機芯、早期塑膠錶圈140萬起標

▲富藝斯引進逾70件香港秋拍名錶與珠寶，於台北寒舍艾美酒店舉辦預覽會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）將於11月28日與29日，分別於香港金鐘JW萬豪酒店舉辦秋季珠寶與名錶拍賣會，當中逾70件重要拍品今、明兩日於台北寒舍艾美酒店舉辦預展，包括4款由收藏沛納海（Panerai）逾40年的日本收藏家委託的經典之作，當中一只配備早期塑膠錶圈與勞力士古董機芯的Luminor型號6152-1腕錶，是存世僅知4只其中之一，起標價約140萬元起。

▲沛納海1960年代製僅存4只中的Luminor型號6152-1腕錶（左）估價約1,395,000元起，1960年代搭載勞力士機芯的Luminor型號6152-1腕錶估價約881,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）



富藝斯名錶類拍賣成長迅速，不僅陸續呈現故奧斯卡影帝保羅紐曼、動作巨星席維斯史特龍的名錶收藏，也與各國資深收藏家建立起緊密關係，因此香港秋拍能端出日本收藏家委託的4款稀有型號沛納海；此外，拍賣會的雙龍頭品牌勞力士（Rolex）與PP（Patek Philippe，百達翡麗）也話題性十足，前者有1969年產的香檳金色保羅紐曼面盤的Cosmograph Daytona型號6239腕錶，PP則萬年曆錶連發，包括1955年製世上最早的中央秒針萬年曆錶，以及品牌第一款自動上鍊萬年曆錶型號3450與3448。

▲勞力士約1969年製的Cosmograph Daytona型號6239 18K金錶（左）估價約8,813,000元起，PP 2438/1腕錶為世上最早的中心秒針萬年曆腕錶之一估價約5,141,000元。



將於28日登場的珠寶拍賣會，以金、木、水、火、土的五行主題展現15件精選珠寶，來台展出的焦點落在兩對未經處理的天然寶石耳環，一款是16.89 及 13.71 克拉「緬甸皇家藍」藍寶石配 3.73 及 3.31克拉鑽石耳環，另一作品為3.34及3.03克拉「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，兩者的天然顏色均是同類寶石的上上之選，預料將引起熱烈競標。

▲3.34及3.03克拉未加熱處理「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環（左）估價約13,965,000元起，16.89 及 13.71 克拉「緬甸皇家藍」天然藍寶石配 3.73 及 3.31克拉鑽石耳環估價約36,015,000元起。



與珠寶設計師聯手打造獨家之作，是近來拍賣會吸引目光的方法之一，富藝斯香港秋拍與大陸珠寶設計師豐吉（Feng J）合作，打造主石為19.00克拉淡彩粉紅色VVS2 Type IIa鑽石的「 吉維尼花園」項鍊，主鑽可拆下當鑽戒，估價約73,500,000元起，是此次拍賣最高價作品；雙方合作的第二件設計為22.08克拉D、VS1 Type IIa「鑽石之泉」戒指，95顆鑽石珠猶如噴泉水柱繞成戒環，是珠寶界少見的創新設計。

▲前香港小姐陳凱琳示範由珠寶設計師豐吉為富藝斯獨家打造的珠寶。



▲19.00克拉淡彩粉紅色鑽石配彩色尖晶石「 吉維尼花園」項鍊（左）估價約73,500,000元起，22.08克拉D色圓形白鑽「鑽石之泉」戒指估價約42,262,000元起。

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