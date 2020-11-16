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潤娥剪了激短髮「Ω」形狀與太妍相撞　超高顏值的PK誰更仙？

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▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥開設全新官方帳號，舊個人帳號依然繼續使用。（圖／翻攝自IG@limyoona__official，以下同）

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥於日前開設了全新的官方IG帳號@limyoona__official，為即將開播的新劇《HUSH》做準備與宣傳，在主演新劇《HUSH》中潤娥斬斷留了多時的浪漫長髮，以肩上短髮的新造型出演，與前少女時代隊長太妍一同加入了短髮女星的行列，同款髮型的兩個人的靠著超高顏值與獨特氣質難分高下。

▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

由SM經紀公司管理的潤娥新帳號，短短幾天已經一口氣發了近20篇貼文，首先就以九宮格美照洗版，為戲剪了短髮的潤娥先前就曾因拍攝現場照片曝光而被發現，現在終於能好好的來正視歐膩的新髮型，與一般的學生頭短髮不同，潤娥的短髮下半部剪了明顯的層次處理，呈現自然的微翹狀態，簡單的穿搭就能襯托出知性俐落感，同時又感覺非常輕盈，流露出一股乾淨的氣質。

▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

太妍則是在今年9月的時候就公開了新的短髮造型，因為女星們需要頻繁更換髮型、髮色，對於頭髮造成的負擔非常大，因此剪短是最快也最健康的養髮方式之一，潤娥與太妍的短髮造型雷同，都是形成一個歐姆符號「Ω」的感覺，不過太妍搭配了逆齡效果十足的齊瀏海，讓整體更為甜美、可愛幾分，與潤娥營造出的淑女氣質不同，兩個人駕馭起短髮都各有千秋。

▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥、太妍短髮。（圖／翻攝自IG）

▲太妍現在的短髮造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

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關鍵字：

潤娥, 太妍, 短髮, 潤娥新帳號
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