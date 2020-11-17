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不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒

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記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@ambush_official、@yoon_ambush

LVＸNBA的聯名還在燒，AMBUSH再攜手NBA、Nike祭出超精彩的全新三方聯名！AMBUSH主理人Yoon前陣子才公布了Nike Dunk 和 Converse 的聯乘企劃，緊接著又在IG上曬出印有AMBUSH與Nike字樣的NBA籃球，沒隔多久也悄悄在貼文中曝光一系列服飾、配件，這波耐人尋味的操作也讓潮流迷們超級心癢。

▲不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒 。（圖／翻攝IG）

▲不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒 。（圖／翻攝IG）

▲不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒 。（圖／翻攝IG）

▲AMBUSH在IG曬出印有AMBUSH與Nike字樣的NBA籃球、服飾等，曝光AMBUSHＸNBAＸNike三方聯名。

AMBUSHＸNBAＸNike首波釋出的便是印有AMBUSH與Nike的NBA籃球，除了標誌性的經典黑橘款、螢光粉與米白的搶眼配色，也是此次討論度最火熱的單品之一，超高吸睛指數讓潮流迷們直呼「不會打籃球也想擺在家裡」！AMBUSH也將品牌常見的編織繩加入，直接成為最時髦的籃球提袋讓模特兒背上。

▲不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒 。（圖／翻攝IG）▲不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒 。（圖／翻攝IG）

▲Yoon公開聯名的兩大配色，黑白與NBA熱火隊經典紫、白、金配色，從上衣、外套、到排扣寬褲每件都超生火。

Yoon、官方Po出的聯名，都少不了AMBUSHＸNBAＸNike字樣，Yoon也公開此次聯名的兩大配色，除了基本的黑白，以及最讓潮流迷們敲碗期待的NBA熱火隊經典紫、白、金配色，從上衣、外套、到排扣寬褲每件都超生火，細看Yoon穿的兩款外套，在細節設計上也有不同的巧思，她一直戴著的運動墨鏡也被猜測是此次的配件之一。

▲不會打籃球也想要！Nike＋NBA+AMBUSH三方聯名　螢光粉配色超級燒 。（圖／翻攝IG）

▲Yoon在限時動態寫下12/11的日期，預告著將在當日公布詳細資訊。

這幾天Yoon陸續以公開花絮的方式，不斷釋出聯名單品樣貌，也在限時動態寫下12/11的日期，預告著將在當日公布詳細資訊，動態中Yoon穿的銀色上衣，也被眼尖網友發現寫著「Brooklyn」布魯克林籃網隊的字樣，讓網友們直呼：「難道要在NBA新賽季開打前，出滿全隊球衣？」

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關鍵字：

Nike, NBA, AMBUSH
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