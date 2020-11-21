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用4款單品輕鬆打造耶誕節　「儀式感」十足也能省荷包

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▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲2020居家耶誕節慶單品，搭上儀式感潮流。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

「儀式感」話題在居家延燒，歲末最有氣氛的節慶，莫過於耶誕節了，美式居家Crate and Barrel以丹麥幸福生活哲學Hygge為靈感，推出近300款節慶用品，12月還推出最低6折起的優惠折扣，NATURAL KITCHEN也推出多款耶誕擺飾，單品售價50元起，讓家裡美到療癒還能省荷包。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲耶誕節又到了，快為家中增添儀式感吧。

今年Crate and Barrel以「the coziest season 愜享冬日假期」為題，推出近三百項限量耶誕商品來呈現歲末儀式感，包含聖誕吊飾、餐碗盤器皿、香氛蠟燭、家飾擺設、烘培用品、織品與交換禮品等，即使在家「避世」，也能享受療癒溫暖的家中時光。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲美麗的桌上擺飾，從早餐到晚餐都有滿滿節慶風。

說到冬日許多人都想到歐洲的北歐，Crate and Barrel用丹麥的Hygge哲學、意即溫暖舒適，也象徵親密與歡樂，以其為靈感推出Red & Green、Après ski、Nordic White、和Trove四大風格新品，Red & Green傳統經典，融入海軍藍與格紋元素，配上可愛插畫，是傳統又創新的摩登；Après ski則是滑雪度假小屋舒適悠閒的氛圍；Nordic White以柔和的白與清新的鼠尾草綠為基礎色調，全是白色耶誕；哥本哈根童話小鎮色彩，則為Trove風格，充滿活力。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲利用燭台、蠟燭聯想起燭光元素，便有過節的氛圍。

達人建議，想要輕鬆佈置出耶誕居家氛圍，只要鎖定4種單品就能打造，包括與「燭光元素」有關的蠟燭、燭台、燭杯等，還有「溫暖元素」如木頭、皮革、織品等產品，或是「歡聚元素」像是節慶餐盤、酒杯、季節杯款，最後則是「儀式元素」便是擺飾、吊飾跟佈置等。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲織品與皮革帶來溫暖的感覺，在冬天也有直接療癒的感受。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲利用耶誕元素的裝飾，打造儀式感。

Crate and Barrel表示，即起至12／3止秋冬、耶誕新品全面8折優惠；12／4至12／30日則推全面6折，針對11／27至11／29的Black Friday再加碼，不僅商品全面8折，再加碼買50,000元送5,000元，線上門市同享優惠。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲巧妙利用單品，就能有過節氣息。

另一平價居家品牌NATURAL KITCHEN，也針對耶誕節推出多款飾品，包括木製小擺飾、耶誕樹造型燈具與松果花圈，單品售價從50元起跳，輕鬆就能佈置家中氛圍。

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲2020居家耶誕節慶單品。（圖／品牌提供）

▲各款擺飾與吊飾單品50元起跳。

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關鍵字：

Crate and Barrel, NATURAL KITCHEN, 居家, 耶誕佈置, 聖誕
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