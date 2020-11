「鋼彈潮流限定店」西門誠品登場　Hello Kitty聯名可潮可愛快搶收！

▲鋼彈潮流限定店 WE'RE ALWAYS WITH GUNDAM,11/19在西門誠品登場,販售多款話題商品,其中還有台灣限定。(圖/台灣萬代南夢宮提供,以下同)

記者蔡惠如/綜合報導

雖然現在不能出國,潮品也絕不能少!在台有許多死忠粉絲的鋼彈,其「鋼彈潮流限定店 WE'RE ALWAYS WITH GUNDAM」即將從11/19起在誠品生活西門店登場,包括海外首發的「鋼彈 X Hello Kitty」聯名之外,還有台灣限定的STRICT-G原創聯名,日本同步的限量單品當然也不能少,紛絲們準備搶收吧!

去年為慶祝人氣動畫「機動戰士鋼彈」40周年,特別聯合Hello Kitty推出「鋼彈 vs Hello Kitty計劃」,今年最新「2020年愛與和平的鋼彈&Hello Kitty計劃」共同推出跨界聯名服飾商品,選定台灣為日本外的「海外首次」發售地,包括T恤、連帽T、小方巾跟鑰匙圈都有滿滿可愛和平正能量,很適合歲末送禮。

▲鋼彈 VS Hello Kitty 和解企劃系列。

另一款主打商品便是台灣限定,STRICT-G首次以「台灣」為主題,推出專屬台灣的原創設計服飾,以「梅花」為背景設計的鋼彈、阿姆羅圖案,讓日本動漫經典點綴台灣風格;還有以「睡蓮」為背景主題交錯出夏亞和雪拉命運而設計的原創服飾,都是只有在台灣本次活動期間中才能入手的重點商品。

▲STRICT-G TAIWAN原創限定 T恤。

無法出國到日本採購,在台也能血拼無時差,這季推出的35週年《機動戰士Z鋼彈》系列,包括T恤與和風花襯衫,滿滿日系風適合冬日跑趴,另還有在日本已大缺的STRICT-G「機動戰士鋼彈UC」OVA 10週年系列,以及台灣搶翻天的Manhattan Portage和「機動戰士鋼彈」聯名包,也都將在此快閃店開賣。

▲STRICT-G JAPAN「機動戰士Z鋼彈」和風花襯衫。

「WE'RE ALWAYS WITH GUNDAM 鋼彈潮流限定店」將從11/19起至明年1/17,共為期2個月於誠品生活西門店1樓登場,台灣萬代南夢宮官方網路商店PREMIUM BANDAI,也將同步販售限量鋼彈潮流商品及鋼彈模型。

▲機動戰士Z鋼彈 克瓦特羅・巴吉納三色系列 T恤。

三麗鷗家族為歡慶雙星仙子與美樂蒂45周年,11/30前於新光三越信義新天地A11開設夢幻快閃店,店內有300款台灣限定商品,都很值得搶一波,還有情境角落、手拿牌,買好買滿之外,拍照打卡也超威風。

▲雙星仙子限定店,風格可愛又療癒。

