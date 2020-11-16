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「鋼彈潮流限定店」西門誠品登場　Hello Kitty聯名可潮可愛快搶收！

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▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲鋼彈潮流限定店 WE'RE ALWAYS WITH GUNDAM，11／19在西門誠品登場，販售多款話題商品，其中還有台灣限定。（圖／台灣萬代南夢宮提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然現在不能出國，潮品也絕不能少！在台有許多死忠粉絲的鋼彈，其「鋼彈潮流限定店 WE'RE ALWAYS WITH GUNDAM」即將從11／19起在誠品生活西門店登場，包括海外首發的「鋼彈 Ｘ Hello Kitty」聯名之外，還有台灣限定的STRICT-G原創聯名，日本同步的限量單品當然也不能少，紛絲們準備搶收吧！

去年為慶祝人氣動畫「機動戰士鋼彈」40周年，特別聯合Hello Kitty推出「鋼彈 vs Hello Kitty計劃」，今年最新「2020年愛與和平的鋼彈＆Hello Kitty計劃」共同推出跨界聯名服飾商品，選定台灣為日本外的「海外首次」發售地，包括Ｔ恤、連帽T、小方巾跟鑰匙圈都有滿滿可愛和平正能量，很適合歲末送禮。

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲鋼彈 VS Hello Kitty 和解企劃系列。

另一款主打商品便是台灣限定，STRICT-G首次以「台灣」為主題，推出專屬台灣的原創設計服飾，以「梅花」為背景設計的鋼彈、阿姆羅圖案，讓日本動漫經典點綴台灣風格；還有以「睡蓮」為背景主題交錯出夏亞和雪拉命運而設計的原創服飾，都是只有在台灣本次活動期間中才能入手的重點商品。

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲STRICT-G TAIWAN原創限定 T恤。

無法出國到日本採購，在台也能血拼無時差，這季推出的35週年《機動戰士Z鋼彈》系列，包括Ｔ恤與和風花襯衫，滿滿日系風適合冬日跑趴，另還有在日本已大缺的STRICT-G「機動戰士鋼彈UC」OVA 10週年系列，以及台灣搶翻天的Manhattan Portage和「機動戰士鋼彈」聯名包，也都將在此快閃店開賣。

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲STRICT-G JAPAN「機動戰士Z鋼彈」和風花襯衫。

「WE'RE ALWAYS WITH GUNDAM 鋼彈潮流限定店」將從11／19起至明年1／17，共為期2個月於誠品生活西門店1樓登場，台灣萬代南夢宮官方網路商店PREMIUM BANDAI，也將同步販售限量鋼彈潮流商品及鋼彈模型。

▲鋼彈潮流限定店 WE`RE ALWAYS WITH GUNDAM。（圖／台灣萬代南夢宮提供）

▲機動戰士Z鋼彈 克瓦特羅・巴吉納三色系列 T恤。

三麗鷗家族為歡慶雙星仙子與美樂蒂45周年，11／30前於新光三越信義新天地A11開設夢幻快閃店，店內有300款台灣限定商品，都很值得搶一波，還有情境角落、手拿牌，買好買滿之外，拍照打卡也超威風。

▲雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂45週年限定店 。（圖／公關提供）

▲雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂45週年限定店 。（圖／公關提供）

▲雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂45週年限定店 。（圖／公關提供）

▲雙星仙子限定店，風格可愛又療癒。

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關鍵字：

鋼彈, 潮流, 限定店, 快閃, 雙星仙子, 西門誠品, 新光三越, 信義新天地
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