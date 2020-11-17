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5個最容易被忽視的跑步小知識！流汗少也要及時補水

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▲▼5個最容易被忽視的跑步小常識。（圖／翻攝IG）

▲看似簡單的跑步運動，也有一些需要注意的小細節。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　

不管是為了減肥，還是純粹想活動身體，跑步是非常多人開始運動的入門選擇，但看似很簡單的跑步，其實也暗藏一些很重要的細節，如果忽略這些不僅運動效果不好，可能還會導致身體不適、甚至受傷。快來看看以下5個跑步的重要小知識你漏了哪些？

1.跑前熱身不能少

有些人會覺得慢跑速度不快不激烈，不用熱身，但其實所有運動都需要在開始前先熱身做準備，稍微輕壓腿、下蹲、拉伸等動作都可以讓幫助讓身體更快進入運動狀態。

如果不知道怎麼做熱身，可以在正式開跑前先從走幾步開始，慢慢加快速度到快走在到小跑步，最後再正式跑起來，也是一種有效熱身。當然跑步後也要做伸展幫助拉伸、放鬆肌肉，也能避免腿部肌肉結塊，變成蘿蔔腿。

▲▼5個最容易被忽視的跑步小常識。（圖／翻攝IG）

▲早上跑步的人，跑前可以適量吃些香蕉等好消化的食物。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

2.別空腹跑步

習慣早上跑步的人，最好不要空腹跑步，尤其是長跑或有糖尿病的人，空腹運動容易導致低血糖，產生頭暈、手腳無力等狀況，持續嚴重低血糖會對身體產生傷害，最好別輕忽。

早上運動前，建議可稍微適量吃些容易消化的食物，像是牛奶、豆漿或香蕉等，吃到沒有飢餓感就可以，也不要矯枉過正吃得太飽。

3.跑鞋款式和更換頻率

選擇合適自己腳型的運動鞋，對於跑步姿勢和舒適度更有益。運動鞋的挑選標準至少要合腳、底要軟，且最好可以選擇帶有緩衝氣墊的跑鞋。另外，同一雙跑鞋最好不要穿一兩年不換，經常更換有助於糾正跑步姿勢。

▲▼5個最容易被忽視的跑步小常識。（圖／翻攝IG）

▲跑步後要即時喝水補充水分，出汗少不代表水分流失少。（圖／翻攝IG@sanochiaki810）

4.出汗少也要補充水分

大部分女生相對男生出汗量較少，或是冬天運動也會比較少出汗，有些人就會因為出汗少而忽略補水，但出汗少不代表體內水分流失就少，容易造成脫水。所以跑步、運動後要及時喝水補充水分。

另外，運動過程中，也別忘了補充含礦物質的飲品或水分，但要注意喝水或運動飲料別喝太冰，會擾亂身體的狀態，且對於腸胃也不好。

5.高溫濕熱或空氣差別在戶外跑

習慣戶外跑步的人要注意當天天候狀況是否合適，像是下雨天、氣溫過高或空氣品質差時，盡量不要出門跑步。

下雨天不僅路面溼滑，視線也模糊，容易滑倒或碰撞；而氣溫若超過攝氏27度且濕度在70%以上時，這時在戶外跑步會加重身體負擔，容易會有頭暈、脫水等狀況；另外，空氣品質如果有中度污染或更嚴重時，盡量別在戶外運動，也不建議戴口罩運動，對呼吸系統不好，運動起來也很不舒服。

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關鍵字：

跑步, 慢跑, 減肥, 減脂, 瘦身, 運動, 知識
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