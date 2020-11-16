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錶上台灣雲豹超擬真　獨一無二吸藏家下訂

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▲▼Blancpain,Vacheron Constantin 。（圖／公關照）

▲寶珀運用赤銅、鐫刻、大馬士革鑲金工藝展現台灣雲豹之美，5,113,000元。（圖／寶珀提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶珀（Blancpain）重返台北101購物中心開設專賣店，回歸的第一場展覽就令人大開眼界，今起至18日舉辦「BLANCPAIN Métiers d'Art 台北101全球獨家訂製腕錶展」，一次集合品牌五大工藝：陶瓷彩繪、微繪琺瑯、赤銅、鐫刻與大馬士革鑲金技法，呈現每款獨一無二的作品，特別是2款以台灣雲豹為主題的創作，成功拉近與台灣錶迷的距離。

▲▼Blancpain,Vacheron Constantin 。（圖／公關照）

▲雲豹的金線鬍鬚也栩栩如生。

獨家將日本裝飾武士刀的傳統技法赤銅工藝引進錶界的寶珀，此次再結合另一獨門技術大馬士革鑲金工藝，帶入台灣雲豹錶之中，先以手工雕刻呈現出栩栩如生的雲豹與周邊山林景致，並以赤銅工藝表現其雲狀斑點，再輔以大馬士革鑲金工藝細膩呈現毛髮，成就一款層次分明且十分逼真的藝術錶款；另外一款於錶徑32.2毫米的雲豹錶，則於陶瓷面盤上微繪兩隻雲豹，歷經多次上色再燒製才能完成，均為獨一無二之作，提供收藏家訂製靈感。

▲▼Blancpain,Vacheron Constantin 。（圖／公關照）

▲寶珀陶瓷微繪琺瑯工藝腕錶呈現台灣雲豹圖案，1,534,000元。

▲▼Blancpain,Vacheron Constantin 。（圖／公關照）
▲彩繪大師於陶瓷面盤繪製雙雲豹圖案。

動物主題的錶款拿捏得恰到好處並不容易，江詩丹頓（Vacheron Constantin）總藉著Métiers d’Art藝術大師系列生肖錶款展現藝術功力，已搶先上市明年的牛年錶，再度結合手工雕刻與琺瑯彩繪工藝，融入中國剪紙的概念，以枝葉裝飾圖案凸顯中央姿態生動的主角牛，鉑金與18K玫瑰金錶各限量12只，鉑金錶一抵台已被台灣買家收藏。

▲▼Blancpain,Vacheron Constantin 。（圖／公關照）

▲Métiers d’Art藝術大師系列牛年生肖錶，18K玫瑰金錶限量12只，3,520,000元。（圖／江詩丹頓提供）

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關鍵字：

寶珀, Blancpain, 江詩丹頓, Vacheron Constantin
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