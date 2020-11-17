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鄉民都在囤貨的茱莉蔻護手霜　激殺800元→499元免飛澳洲就能入手

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記者李薇／台北報導

護手霜是很多女生包包裡面一定會攜帶的單品，隨時隨地都會拿出來補擦，提到好用的護手單品，茱莉蔻（Jurlique）的護手霜一直都是行家會推崇的單品，不但香味怡人，更重要的是滋潤度更是超級厲害，塗抹了之後手嫩到不行。

▲茱莉蔻,Jurlique,護手霜,護手,保養。（圖／Her） 

▲茱莉蔻護手霜40ml（玫瑰、薰衣草、茉莉、柑橘）原價800元、特價499元，點我購買。

來自澳洲的茱莉蔻，強調是從天然有機農場萃取花果成份，添加進保養單品裡面，其中護手霜更是品牌默默一直暢銷的單品，總共有玫瑰、薰衣草、柑橘、茉莉等香味，其中玫瑰香氣賣得最好，薰衣草則是跟它不相上下。

▲茱莉蔻,Jurlique,護手霜,護手,保養。（圖／翻攝自jurlique IG）

▲茱莉蔻推出護手霜。（圖／翻攝自jurlique IG）

茱莉蔻的護手霜之所以被推崇，除了它天然有機的香味，讓人聞到就超級舒壓之外，最厲害的是它的滋潤度，據說使用了之後，手部肌膚就會變得非常嫩，而且相當柔滑舒適，一點都不會讓人覺得乾燥不舒服。

▲茱莉蔻,Jurlique,護手霜,護手,保養。（圖／翻攝自jurlique IG）

▲茱莉蔻以天然有機的成分添加。（圖／翻攝自jurlique IG）

重點是連上完廁所、洗完手，滋潤度依舊存在，完全不會因為洗手就乾燥缺水，就像是在手部形成一個保護膜，可以阻絕外在的乾燥傷害，盤點網路的評價，幾乎都是一片好評，「難得我覺得滋潤的護手霜」、「很愛護手霜」、「真的有改善手乾燥問題」、「護手霜超值 大推～」。

 ▲茱莉蔻,Jurlique,護手霜,護手,保養。（圖／Her）

▲茱莉蔻護手霜40ml（玫瑰、薰衣草、茉莉、柑橘）原價800元、特價499元，點我購買。

現在不需要飛國外也可以買到，購物網站「Her和她」推出茱莉蔻護手霜40ml，總共有玫瑰、薰衣草、茉莉、柑橘可以選擇，原價800元、特價499元，相當於62折，超級適合乾手的人，一次可以多收幾個香味，同時達到舒壓的效果。

關鍵字：

茱莉蔻, Jurlique, 護手霜, 護手, 保養
fashion.net

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