PS5攻佔潮流界！與NIKE聯名鞋款曝光狂吸500萬讚　周邊也超燒

▲Travis Scott 攜手PlayStation推出NIKE Dunk Low聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@travisscott）



記者王則絲／台北報導

SONY PlayStation 5預購發售在即，不只在電玩圈話題炒得火熱，也延燒到了潮流界，饒舌歌手Travis Scott在潮流界擁有相當高的名氣，日前PlayStation於宣傳影片中透露Travis Scott成為品牌創意夥伴，並預告將帶來聯名鞋款，而近日Travis Scott親自Po出了三方聯名實體照，瘋狂吸讚超過500萬，且更多三方聯名周邊服裝也相繼出爐，已讓愛玩電動的潮粉們蠢蠢欲動。

PlayStation X Travis Scott X NIKE 三方聯名以復刻鞋款DUNK LOW為設計概念，在真正公開樣貌之前，就已經有非常多的仿冒鞋款出現，如今真實鞋款已由Travis Scott親自曝光，以奶油色、灰藍色拼接色塊做基底，搭配棕色的反向Swoosh勾勾與鞋帶，Travis Scott標誌性的Cactus Jack圖案與PlayStation的彩色LOGO則是點綴在鞋跟內外兩側，令人驚喜的是，鞋底部分左右腳分別印上了大大的「PlayStation」英文、日文字母。不過此雙鞋款似乎沒有打算量產，日前已結束投籤活動，但是在看到實鞋後有更多人敲碗想入手。

▲PlayStation X Travis Scott X NIKE DUNK LOW。（圖／翻攝自travis scott官網）



既然夢幻的聯名鞋款這麼難以入手，不如就從這回三方聯名的服裝、周邊系列下手，近日全品項也已於官網公開，PlayStation X Cactus Jack X NIKE的聯名周邊包括了短袖T恤、長袖衛衣、帽T、褲裝、夾克、羽絨衣⋯⋯和帽款、滑板等配件，另外還有推出「請勿打擾」門牌、懶骨頭、霓虹燈居家裝飾等有趣的單品。

▲官網已上架眾多聯名周邊。（圖／翻攝自travisscott官網）



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