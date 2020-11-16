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蘭蔻、克蘭詩推「聖誕唇彩」　雪花亮片讓唇膏充滿驚喜

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▲▼蘭蔻、克蘭詩搶推「聖誕唇彩」 。（圖／品牌提供）

▲聖誕限定口紅拚話題，外型各個比美。（圖／品牌提供、翻攝自IG/clarins_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

聖誕佳節腳步逼近，各大彩妝也推出充滿濃濃節慶感的唇膏備戰，不想花大錢買彩妝組合，就從經典人氣唇膏下手吧！華麗外型光拿出來就值得炫耀，重點是價格和常賣款一樣，現在不買趁何時呢！

▲▼蘭蔻、克蘭詩搶推「聖誕唇彩」 。（圖／品牌提供）

▲銀白璀璨管身設計，很有雪國氣氛。

蘭蔻人氣居高不下的絕對完美鑽石霧光唇膏，在聖誕節也華麗變身，銀白色璀璨漸層唇膏管身，像是穿上一襲銀色華服般，集結絕美人氣色彩奶茶色#274、顯白漿果梅子色#473兩款色選，讓妳的雙唇無論白晝或夜晚的光線下，都能極致閃耀寶石般高貴且耀眼的光澤。

集結唇露的輕盈感、唇釉的顯色與光澤，以及唇油的潤澤修護於一身的克蘭詩釉光植萃美唇油，也呼應今年聖誕糖果主題，特別推出限定版櫻桃棒棒糖與薄荷棒棒糖兩款閃亮版彈潤植萃美唇油。

可愛的櫻桃色和海洋感的薄荷色中，都有細緻閃耀的亮片，單擦不突兀，與其他唇彩疊擦創造不同妝效好心機。香甜的味道擦起來真的就像在吃棒棒糖一樣，快樂幸福感倍增。

▲▼蘭蔻、克蘭詩搶推「聖誕唇彩」 。（圖／品牌提供）

▲11/17起於百貨或是官網購買任一晶鑽桂馥潤色護唇膏，即免費包裝升級為晶瑩雪花蓋，贈完為止。

BOBBI BROWN不打廣告卻默默賣的晶鑽桂馥潤色護唇膏，因應聖誕節也推出限量版的升級晶瑩雪花包裝，總共3款色選(冰晶薄荷、冰晶水藍、冰晶銀白)，充滿節慶感氛圍的耶誕雪花包裝，讓護唇膏也跟著換冬妝。

►揭開Jolin蔡依林愛用彩妝　化妝包一定要帶「這支」護唇膏

關鍵字：

聖誕, 限定, 唇膏
fashion.net

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