NIKE正式釋出ACG 2020冬季系列　機能與永續「全天候裝備」強勢回歸

近年 Outdoor 風氣強勁，其中 Nike ACG 系列便是以「全天候裝備」為主旨的 Outdoor 機能服飾，深受許多潮人與戶外人士喜愛；此番 2020 冬季 Nike ACG 系列強勢回歸，推出全新服飾系列和戶外鞋款。本季 ACG 服飾系列不僅契合Nike以“零碳排放”和“零廢棄”為宗旨的 Move to Zero 行動，保護體育運動的未來，同時也保持了該系列的風格性和功能性。

Nike ACG 最新服飾系列中有部分產品運用了再生原料，所以不僅僅是推出新產品，在欣賞和體驗戶外環境的同時，也讓穿著者更具環保意識。

全新的 Nike ACG 系列被設計成一個多功能的分層系統，其靈感來自於 Smith Rock ——一個位於奧勒岡州中部的火山構造，距離 Nike 全球總部只有幾個小時的車程。所有的產品都以 Smith Rock 的路線命名，並以來自該地區的岩石陰影作為圖案靈感；同時， Nike 設計團隊也同樣前往 Smith Rock 親自實際測驗此番的 ACG 系列服飾；對此 ACG 服飾設計總監 Nur Abbas 說道：「Nike ACG 設計的關鍵在於性能和永續性之間的平衡。在該系列的材料選擇過程中，永續性是首要考慮因素，同時還要兼顧 ACG 的風格和態度認同；穿著者在探索令人驚歎的自然風光時，可以持續受到保護，甚至可以在戶外度過一個週末。」

此番 Nike ACG 2020 冬季系列中擁有眾多女性服飾，因此在全球發佈會上， Nike 找來了洛杉磯女子戶外俱樂部 Hike Clerb 的主理人 Evelynn Escobar 錄製影片及視訊現身分享，講述「外戶活動」對她產生的巨大影響，同時雙方將持續一同合作推廣及參與各式戶外活動。

此系列中的全新鞋款 Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 借鑒了 Nike NEXT% 的設計元素，包括碳纖維板、美學設計和為舒適和能量回饋而設計的 Nike React 泡棉。再加上 GORE-TEX 面料鞋面和靴型設計，以對抗惡劣氣候。Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 外底採用Waffle格紋圖案，具有多方向牽引功能，以此應對極端的多岩石地形。最後一大亮點即是在配色上，如實地反映出地形色調和其特色功能。

據悉， 2020 冬季 Nike ACG 服飾系列和 Nike ACG Mountain Fly GORE-TEX 將於 11 月中旬陸續發售，如果你是一位熱愛戶外的潮人，如此完美兼併「機能」與「永續」的服飾，是你絕對不能錯過的！

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