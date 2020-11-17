最強放閃照！70歲夫妻檔「情侶穿搭」爆紅　用色系曬恩愛才是王道

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時尚不分年齡，除了在台灣爆紅的80歲夫妻檔萬吉阿公和秀娥阿嬤，德國一對70歲的夫妻同樣憑藉強烈的個人穿搭走紅，雖然兩人的年齡相加起來破百，不過在穿著上比起年輕人還用心，色系、單品都貫徹濃烈的復古風，只要兩人合體拍照，絕對迎來上千讚數！

時尚界迎來熟齡旋風，來自台灣的夫妻檔萬吉阿公和秀娥阿嬤，擅長使用洗衣店內客人忘記拿走的衣物，進行改造和穿搭，自己就是最佳模特兒，無意間在全球爆紅。而德國一對70歲的夫妻同樣吸睛，太太 Britt Kanja 原先是一名排輪舞者，厲害的是她的身材完全不受年齡影響，依舊維持曼妙體態；而丈夫Günther Krabbenhöft 則是一名廚師，兩人雖然都是時尚門外漢，不過2015年時在柏林時尚週意外被時尚攝影師 Joanna Toto捕捉到進而走紅。

Britt Kanja與 Günther Krabbenhöft 夫妻二人的IG目前擁有超過15萬粉絲追蹤，兩人擅長鮮艷的穿搭造型，且都是從舊衣或是二手市場挑選，進行剪裁改造，重新搭配出屬於自己的新風格。特別的是，兩人的「情侶裝」還會根據背景改變，像是大自然的花叢之間，就會換上芥末黃洋裝與鮮紅色的帽子單品輔助，再加上復古氣息的圓框眼鏡。

而身處時尚的街頭或是派對場合，Britt Kanja 會換上緞面洋裝與同色高帽，手上拎著的包款印花材質也是巧妙呼應，看起來格外搭配，與老公 Günther Krabbenhöft親密相擁，羨煞不少粉絲，兩人走紅之後也獲得粉絲大讚：「最美的愛情模樣」、「老了也要熱愛穿搭」、「加起來年齡破百了。」

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