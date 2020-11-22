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「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

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▲色彩心理測驗（圖／翻攝自IG）

▲每個人對色彩的感知都不盡相同，有時也能反映出心理狀態。（圖／翻攝自IG@pantone）

編輯／JJ

每個人對於色彩的感知都會稍有不同，同一張色卡，在不同的人眼中可能會出現不同的解答，日本YouTube頻道《幸せ＊Style》在今年初分享了一道色彩心理測驗，兩張素色的圖片裡，只要憑直覺選出看見的是什麼顏色（或認為最接近的顏色），便能夠反映出受試者現在的狀態和個人性格，以下一起來看看。

Q1.以下這張圖你看見了什麼顏色？

A綠色

B藍色

C灰色

▲色彩心理測驗（圖／翻攝自IG）

▲第一張圖。（圖／截自《幸せ＊Style》）

《解析》

A. 看見綠色

你的心境屬於樂觀開朗的，處於相較穩定的狀態，心態上保持積極上進，對於前方的未知道路感到興奮期待，也儲備了足夠的心力，如果有想嘗試什麼新事物，近期會是個適當的時機。

B. 看見藍色

你現在可能是處於一個疲憊的狀態，也許是身體、也許是心靈，因為最近身活週遭的發生的事在不知不覺中已對自己造成了影響，睡眠不足、心累，很多時候感覺使不上力，事情也老是做不到最好，這時候應該讓自己確實的好好休息一番，好好調整步伐。

C. 看見灰色

如果你認為這是灰色，也許你正面臨一個重大的煩惱，正因思緒混亂找不到解答所苦，因為心思細膩的關係，有時候常常會想太多，才會導致這樣的情況，其實這時最不應該的就是一個人苦悶耍自閉，而是應該找個值得信任的人聊聊，就算不採用他的意見也能讓自己看清一些事。

Q2.以下這張圖你看見了什麼顏色？

A紫色

B藍色

C混濁白色

▲色彩心理測驗（圖／翻攝自IG）

▲第二張圖。（圖／截自《幸せ＊Style》）

《解析》

A. 看見紫色

看見紫色的你，是一個感性多過理性的人，擁有一顆溫柔的心，在藝術、美感領域方面頗有天份，極高的敏感度下觀察敏銳，人緣好，但是容易受到影響，總是讓人忍不住想依賴。

B. 看見藍色

若覺藍色比較多，可能代表著你在待人處事上是十分真誠、認真的性格，在某些事情上都有自己的堅持、原則，且一定會盡力做到最好，雖然有時候會讓人覺得有些頑固，但是努力的你總能使人刮目相看。

C. 看見混濁白色

若你看到的幾乎是白色，表示著你擁有開朗豁達的個性，不拘小節、不記仇，有自己的一套方法可以快速忘卻不開心，想做什麼就會去做，是你的優點也是缺點，不斷嘗試新事物、踏出舒適圈對你來說很有趣，但有時也可能因為太輕率而摔倒。

►韓網瘋傳「挑一隻動物」心理測驗　看清現在面臨的「壓力來源」

►網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

關鍵字：

心理測驗, 色彩, 性格, 心理狀態, 日本
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