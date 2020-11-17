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混合肌必買！秋冬「輕乳霜」推薦，給你剛好滋潤卻不黏膩

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▲▼不黏膩！秋冬「輕乳霜」推薦 。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲對付換季乾燥，混合肌建議從輕盈乳霜下手。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

邁入秋冬，你是否覺得肌膚變得乾燥，甚至有時候會脫屑呢？想要使用乳霜但又擔心黏膩，沿用先前的乳液好像已經不夠力，《ET FASHION》為大家盤點3款台灣氣候專用的輕乳霜，質地輕盈又有著足夠的保濕力，肌膚鬧水荒，一瓶就搞定！

▲▼不黏膩！秋冬「輕乳霜」推薦。（圖／品牌提供）
▲水潤專科 保濕輕乳霜，50g，450元。

保濕滋潤的乳霜怕黏膩，清爽的乳霜又怕保濕力不足，水潤專科全新推出為台灣消費者所研發的輕乳霜，加入強效滋潤複合配方，能提升肌膚含水量，Q10幫助肌膚維持彈潤柔嫩。搭配獨家美肌深導技術，能將滿滿水分迅速導入肌膚底層，提供肌膚24小時長效滋潤。

▲▼不黏膩！秋冬「輕乳霜」推薦。（圖／品牌提供）

▲倩碧水磁場積雪草精華修護水凝霜，50ml，1,600元。

倩碧全新推出的積雪草精華修護水凝霜，延續著水磁場系列優點，再推保濕升級版，首度添加高濃度的積雪草、玻尿酸以及蘆薈精華水，使膚況穩定長效保濕。咖啡因成分能啟動肌膚內在水源持續補充，即使洗臉後仍能發揮功效。
若你會因週期性的氣候、環境變得極度乾燥、而導致肌膚乾燥或混和偏乾膚質，對於緩解肌膚乾癢很有助益。

▲▼不黏膩！秋冬「輕乳霜」推薦。（圖／品牌提供）

▲DHC Sake嫩白水凝霜，50g，1080元。

DHC從日本酒中發掘美麗力量，全新Sake嫩白系列有著從酒內發現的瓦龍酸內酯，以及米萃取物。利用將日本酒的精華恩惠，打造出滋潤且紋理細緻的白皙美肌。酒內中富含20多種胺基酸，其中的絲胺酸能幫助角質滋潤，水凝霜在肌膚抹開瞬間吸收，留下剛好的滋潤卻一點也不黏膩．

關鍵字：

保濕, 滋潤, 輕乳霜
fashion.net

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