李棟旭戴婚戒！　《九尾狐傳》與趙寶兒撒糖

▲南韓男神李棟旭與甜美女星趙寶兒在《九尾狐傳》在劇中耍浪漫。（圖／翻攝tvndrama.official IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱戀情人一同穿情侶裝、戴對錶或對戒，再甜蜜也不過，由南韓男星李棟旭與甜美女星趙寶兒主演的熱播劇《九尾狐傳》，也少不了撒糖劇情，兩人一起戴上法國珠寶品牌Chaumet經典的Liens Evidence系列對戒，浪漫指數爆表，其實不僅情人可戴，此款戒指更是不少新人的婚戒首選。

▲《九尾狐傳》劇中男、女主角一同戴Chaumet對戒。（圖／翻攝tvndrama.official IG）



▲Chaumet Liens Évidence 18K白金鑲鑽婚戒（左）75,000元，Liens Évidence 18K白金婚戒55,000元。（圖／Chaumet提供）

Chaumet詮釋人與人之間的緊密關係，藉由一道優雅弧線串起戒指的兩端，創作出Liens Evidence戒指，別具深意的設計，以及簡潔流暢的線條，成為人氣婚戒選擇，多數新郎會選擇18K白金戒，女款則主打弧線鑲鑽的款式。

▲南韓歌手CL在《+5 STAR+》MV中戴FRED與男主角大曬恩愛。（圖／翻攝《5 Star》MV）



▲CL佩戴FRED Force 10系列鑽石白金耳環（左）未定價，Force 10全鑽鑲嵌鍊釦白金手環358,600元。

曾是南韓流行女子團體2NE1隊長的CL，近期正式回歸流行樂舞台，與身兼歌手、導演、製作人的 DPRIAN合作的新曲《5 Star》，她也靠法國珠寶加持展現KPOP女王氣勢，選中FRED招牌絞索繩纜與鍊釦相結合的Force 10系列耳環、手環，以及Chance Infinie系列項鍊等個性款式。

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