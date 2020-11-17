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森美妍白茶保濕系列讓大乾皮也有水潤肌！「爆水素顏霜」被狂讚懶人神器

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▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲森美妍白茶保濕系列不分肌膚類型都能用，尤其保濕素顏霜更被大讚「懶人美肌必備神器」。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

你也是每到秋冬就乾癢脫皮的「乾妹妹」嗎？或用了很紅的抗老產品，但感覺無感、細紋還是不斷冒出？其實保濕是所有肌膚保養最關鍵的第一步，保濕做好了，肌膚自然水潤透亮，乾紋也不會狂現身，後續再做美白或抗老才更有效。

由東森自然美攜手東森eckare研發製作的「森美妍」，今年秋冬就針對乾荒問題特別推出「白茶賦活保濕系列」，不分年齡層、肌膚類型都適用，連大乾皮也能變成透亮水潤肌，尤其保濕、防曬、潤色3效合一的懶人美肌神器「爆水素顏霜」更獲得大量好評，一推出就賣翻。

▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲森美妍 白茶賦活保濕露，140ml，NT$2,480。（圖／品牌提供）

森美妍全新「白茶賦活保濕系列」添加保濕效果好、還能舒緩肌膚敏感不適的白茶萃取，以及萃取自納豆菌發酵的γ-PGA，能在肌膚上形成隱形面膜，幫助防止水分流失，再加上神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等保濕成分，能為肌膚帶來滿滿的保濕潤澤，共推出化妝水、精華、日夜乳霜與素顏霜等5款品項，從保養到日間淡妝全都包。

添加許多天然植萃保濕成分的白茶賦活保濕露，能幫助深層保濕，可當作化妝水用，也可濕敷加強保濕、舒緩肌膚不適。全系列更添加天竺葵精油成分，使用時淡淡玫瑰清香環繞更讓人感到療癒放鬆。

▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲森美妍 白茶賦活保濕精萃，30ml，NT$2,635。（圖／記者張毓容攝）

專為缺水乾燥肌設計的白茶賦活保濕精萃含有高濃度保濕成分γ-PGA，並添加多種天然植萃保濕成分，能深層補水保濕，舒緩肌膚乾燥不是，更能在臉上形成隱形面膜般的保護薄膜，幫助防止水分流失，但使用起來卻很好吸收，不會有黏膩殘留感。

▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲森美妍 白茶賦活保濕日霜，55g，NT$2,015。▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲森美妍 白茶賦活保濕晚霜，55g，NT$2,015。

白茶保濕系列共有日霜及晚霜兩種乳霜。保濕日霜擁有清爽凝霜質地，妝前使用快速好吸收又能為肌膚長效保濕鎖水；而能當「萬用霜」用的保濕晚霜多了荷荷芭油和舒緩成分，能在夜晚密集修護肌膚，舒緩缺水不適感，給肌膚更潤澤呵護。

▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲森美妍 白茶賦活保濕素顏霜，SPF50★★★，NT$2,635。（圖／記者張毓容攝）

被稱為「爆水素顏霜」的白茶賦活保濕素顏霜更是一推出就大獲好評，更是目前全系列最熱賣的明星商品。擁有SPF50★★★防曬效果，還透過柔焦光感科技和360度珠光立體效果，可自然提亮膚色，加上多重保濕成分，一抹就爆水的超強保濕效果，能呈現出自帶光圈的透亮光澤感，柔化肌膚粗糙紋理、小瑕疵，但沒有厚重妝感，擦一層就能搞定保濕、防曬、潤色修飾，根本是懶人必備美肌神器。

更棒的是，「爆水素顏霜」運用海洋友善成分和物理性防曬，不管是熱愛水上活動的愛美人士或是敏弱肌，都能放心使用。

▲▼森美妍白茶保濕系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲東森自然美生技研發中心不僅對外開放參觀，現場還能做肌膚深度檢測。（圖／品牌提供）

此外，東森自然美今年更斥資5千萬打造台灣唯一對外開放參觀的保養品牌生技研發中心，其中包含了專業科學實驗室、美容五感體驗等區域，除了可親眼看到公開透明的製作流程和專業實驗室，現場還備有造價破百萬的最新肌膚檢測儀器，有專人幫你深度解析膚質狀況，以此來挑選真正適合自己的保養品，讓保養效果更有感。

►秋冬換季保養3大關鍵！一步驟輕鬆打造奶油光圈肌

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關鍵字：

保養, 護膚, 自然美, 東森自然美, 森美妍, 白茶, 保濕
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