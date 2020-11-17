朴敏英纖腰翹臀迷死人　火辣曲線這樣練

▲朴敏英的完美翹臀曲線，讓網友好羨慕。（圖／翻攝rachel_mypark IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《金秘書為何那樣》走紅的34歲南韓女星朴敏英，昨曬出穿Alexander Wang黑色貼身運動服的美照，露出纖腰展現超完美S型曲線，不到一天就引起近百萬粉絲按讚，尤其是在瑜伽墊上壓腳背的pose，翹臀線條讓大批網友羨慕不已，大讚女神美翻了。

▲朴敏英穿Alexander Wang貼身運動服露出纖腰。

其實朴敏英近期陷入「進廠維修」的整型疑雲，日前出席時尚活動被拍到山根更挺直，整張臉變得不自然，但她顯然不在意，靠新一波美照吸引目光，隱隱露出結實的川字腹肌、蜜桃臀，展現傲人的健身成果。

▲朴敏英保持運動習慣，練習打高爾夫球。



▲朴敏英難得穿露肚裝。

朴敏英曾透露喜歡跳舞，因此鍛鍊出柔軟、優美的身段，而平日會靠多走路增加運動量，即便在家也能輕鬆維持窈窕曲線，最簡單的方法就是將雙手貼牆壁讓雙腳與肩同寬，再踮腳拉長腿部線條；而打高爾夫球也是她鍾愛的運動之一，她於IG分享揮桿影片，一雙修長美腿再度引起粉絲盛讚了。



▲朴敏英穿著以優雅風格為主。

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