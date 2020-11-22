10萬起收藏愛馬仕經典錶　H Logo錶變時髦手環

▲愛馬仕Heure H腕錶推出全新鍊帶設計，103,700元。（圖／愛馬仕提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（HERMES）H字樣Logo常出現在服裝、包款與配件中，設計師Philippe Mouquet 在 1996年靈機一動，想在H字母中捕捉時間，催生出Heure H系腕錶，逾20年的作品今日看來仍摩登有型，今年更加入全新精鋼鍊帶設計，由小方塊組成的鍊結配有一體式折疊扣，因此能完美貼合手腕，猶如時髦手環。

▲愛馬仕Heure H腕錶時標鑲鑽款（左）136,900元，錶圈鑲鑽款182,500元。

全新Heure H共有3款精鋼腕錶，基本款是10萬3700元的日光放射紋面盤搭配阿拉伯數字時標，增添華麗元素則於中央放射紋與周圍珍珠母貝面盤點綴11顆鑽石時標，最奢華的版本是H字錶框鑲嵌114顆美鑽的珍珠母貝面盤錶，讓人一眼就認出是愛馬仕的作品。

▲LV Tambour Monogram White 41.5腕錶（左）116,100元，Tambour Slim系列腕錶109,400元。（圖／翻攝LV官網）



LV（Louis Vuitton）也將標誌性的Monogram圖案融入腕錶設計，休閒風的Tambour Monogram White腕錶從面盤到錶帶，都展現Monogram圖案的帆布紋理細節；同系列的Tambour Slim Metallic Flower女錶，則以金屬線條勾勒出60朵Monogram花卉，在光線反射下展現迷人光影變化，兩款均可自由更換錶帶創造新風格。

►愛馬仕超難買的百萬包等貴婦競標 24款小馬吊飾組讓人手滑

►世上僅存4只的沛納海現身 勞力士機芯、早期塑膠錶圈140萬起標