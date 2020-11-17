金裕貞濕髪露香肩轉大人！　撞衫Tiffany「更猛穿法」性感度輸了

記者鮑璿安／台北報導

南韓國民妹妹金裕貞出演《便利店新星》後人氣再攀新高，年僅21歲的她不光顏值亮眼，近日在IG上PO出最新美照，金裕貞身穿深V領的深藍色大衣，微露香肩且濕髪的模樣更是宣告「女孩轉大人」，引來超過70萬粉絲按讚，不過早在10月，同款大衣就被少女時代成員Tiffany穿上，且穿法更性感。

▲金裕貞身穿VALENTINO深藍色軍裝風大衣，濕髪小露香肩驚艷粉絲。（圖／翻攝自IG）



金裕貞從4歲時就展開演藝之路，在外界眼中一直是青澀小女孩形象，直至演出《便利店新星》後，獨特氣質備受矚目。日前她在個人IG分享美照，畫面中金裕貞身穿VALENTINO深藍色軍裝風大衣，翻領剪裁使得整體更為俐落，再以亮眼的金色排扣點綴，雖是大衣卻擁有鮮明的收腰細節，頗具女人味。不光如此，金裕貞一改過往的柔順長髮，以「濕髪」造型增添韻味，側臉出鏡不減雙眸深邃電力，同時小露香肩，和以往的小女孩形象有極大反差，一連拍下多張美照，讓粉絲眼睛為之一亮。

▲少女時代的成員Tiffany早在10月就穿著同款大衣，更將V領往肩膀兩側拉，大秀傲人身材 。（圖／翻攝自IG）

然而早在10月，少女時代的成員Tiffany就已經演繹過同款大衣，厲害的是，不同於金裕貞小露香肩的穿法，Tiffany直接將V領往肩膀兩側拉，穿成平口方式，一口氣露出白皙的鎖骨線條與傲人胸線，再加上黑色透視裙裝大秀美腿，上下火力全開，性感指數更勝一籌。

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