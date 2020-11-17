韓素希斷了狂野長捲髮　新短髮清晰曝光再度應證「小宋慧喬」封號

▲韓素希Po出清晰的新短髮造型。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）



記者王則絲／台北報導

因飾演《夫婦的世界》小三一角而爆紅的韓女星韓素希，在暴風式席捲各大版面、拿下許多品牌代言後，近期則較為低調，發布貼文的頻率也減少了，而韓素希在昨日的最新貼文中曝光了清爽的短髮新造型，與宋慧喬於拍攝《男朋友》後的短髮時期又有幾分相像，再次應證了「小宋慧喬」的封號。

▲韓素希稍早就曾曝光短髮，不過並不清楚。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）



韓素希長期以來都是以浪漫長捲髮示人，帶有一股歐美風格的狂野氣息，可說是她的招牌髮型之一，這回一口氣剪斷了原本超長的波浪捲髮，換上簡單自然的肩上短髮，沒有什麼特殊造型剪，瀏海部分也保持原樣，像是一般的學生頭短髮一樣低調樸素，不過這樣的普通短髮在韓素希的演繹下逆齡效果十足，跳脫美豔勾人的小三形象，回歸到純樸少女的樣貌，且仙氣依舊，與身上的白色蕾絲洋裝特別相襯。

韓素希自出道以來有著「小宋慧喬」之稱，深邃的眼睛、挺鼻和嘴唇的部分都有些相像，先前曾為韓版《DAZED》拍攝的大片系列裡，更是與宋慧喬大撞臉，網友都說：「相似度高達95％。」將韓素希的新短髮造型，對比宋慧喬去年演完《男朋友》後稍微留長的短髮時期，雖然少了點捲度，但相似度依然非常的高，再度應證了「小宋慧喬」的封號。

▲宋慧喬去年初時的短髮造型。（圖／翻攝自IG@kyo1122）



▲韓素希與宋慧喬撞臉的雜誌大片。



►潤娥剪了激短髮「Ω」形狀與太妍相撞 超高顏值的PK誰更仙？

►泫雅外套裡「全空」解放深溝 迷你裙也太迷你！網：衣服穿好