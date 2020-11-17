寶格麗精品級乾洗手只捐不賣　貼心小瓶裝助抗疫醫護

▲寶格麗乾洗手抗菌凝膠分裝在可回收的75ml 小瓶中，方便攜帶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年春天新冠肺炎在歐洲爆發，寶格麗（BVLGARI）立刻投入生產精品級的抗菌凝膠，捐贈給義大利、瑞士及英國政府，並成立格麗 VirusFree 基金會，資助牛津大學、洛克斐勒大學和 Spallanzani 國家傳染病研究所，進行抗新冠病毒計畫。而邁入秋冬，義大利正面臨第二波疫情危機，寶格麗再度捐贈數萬瓶抗菌凝膠給醫療機構，讓第一線防疫人員獲得保障。

▲寶格麗持續生產抗菌乾洗手凝膠，希望能協助前線抗疫人員。



寶格麗與合作夥伴ICR共同開發經義大利衛生機構認證的手部清潔抗菌凝膠，由香水工廠生產，分裝於可回收的的75ml 小瓶中，方便抗疫的醫護人員攜帶與使用，品牌預計將捐贈數萬瓶至義大利各地的醫療機構，展現對前線人員的關懷。

▲日本藝術家蜷川實花推出她招牌花卉圖案的口罩。（圖／翻攝ninagawamika IG）

而面對情勢詭譎的2020年，口罩意外成為生活中不可或缺的重要單品，不論是品牌、設計師或藝術家，紛紛投入口罩設計與生產，讓人們能戴上好看口罩稍稍苦中作樂，日本藝術家蜷川實花便將她招牌的繽紛花卉圖案印上口罩，立刻引發搶購潮。

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