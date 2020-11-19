丹寧入魂成就質感之最！LEVI’S x NEW BALANCE 327全系列近賞

今年百年丹寧大廠LEVI’S® 重磅聯名不斷，自先前與PORTER釋出合作計畫後，今番再度攜手2020最不可忽視的球鞋品牌New Balance，也是繼今年初推出終極鞋王1300後，雙方即將於潮流圈再掀風暴。

上回利用 White Oak Mill 碩果僅存的最後一匹牛仔布，將其注入五年回歸一次的終極鞋王 1300 當中，其精緻的做工與絕佳的面料，可說是 2020 年一定要入手的聯名鞋款。而今回LEVI’S® X New Balance竟運用今年以「平價」、「百搭」創造熱潮的327作為設計藍圖，注入LEVI’S® 象徵性的丹寧面料，呈現不同凡響的絕美姿態。

LEVI’S® X New Balance 327

LEVI’S® X New Balance 327一共推出三種配色，一款為女生配色，每種版本都以麂皮搭配牛仔布，LEVI’S® 靈魂源頭的紅色標籤與327碩大的N字Logo相互交，不只質感非凡，還代表兩者融合的視覺意象。此外鞋帶處與鞋底則輔以皮標與牛津大底，彷彿如牛仔褲的特殊設定，值得粉絲們細細玩味。

本次327聯名延續系列作一貫的陰陽設計，單寧原色與三原色中的經典灰與恣意白搭配，元祖灰也在布料的加持下，更突顯其街頭氛圍，相信在今年雙品牌帶來的恐怖風潮下，沒人會想不入手這系列吧？

原色丹寧 X 經典灰

▲鞋身以令人著迷的原色丹寧搭配三原色最為經典的原祖灰，形成強烈的鴛鴦對比。

▲鞋舌部分輔以皮質飾條點綴，看來蘊含更多丹寧氛圍。

▲只要是出自 LEVI’S® 的牛仔褲都必定會有這布標，那既然本次 327 運用了 LEVI’S® 的丹寧材質，那這招牌的紅色標誌當然也不可少囉。

▲鞋墊上印有 “Levis for feet” 字樣，呼應已停產的系列。

水洗石灰 X 極限黑

▲原先就人氣十足的原祖灰這回在水洗處理下，看來更加帥氣，而 N 字 Logo 則運用亮滑的黑色皮革，不止百搭還很吸睛。

▲麂皮與牛仔面料的組合，真的質感絕佳。

水洗淺藍 X 恣意白

▲女生款採用淺色丹寧色系搭配氣質的恣意白，一點點灰色的點綴，氣質直接大爆發！相信女孩們不管怎麼搭配絕對都超級好看！

LEVI’S® x NEW BALANCE 雙面丹寧夾克

本次 LEVI’S® X New Balance 聯乘系列除了鞋款超級燒之外，還推出會讓你荷包失血的雙面丹寧夾克。這次的牛仔外套與普通款不同的是，正面為丹寧面料拼接防風材質，多層次的設計看來視覺性十分豐富，背面則以 New Balance 絎縫版的大寫「N」字重新演繹，同時綴以 3M 反光車邊縫線，向品牌的慢跑鞋反光元素致敬，不論穿哪一面都是街頭上的焦點！

單寧原色

左：正面；右：反面

細節

左：正面採用丹寧材質與防風布料拼接而成，深淺色系交互超級帥氣，而 LEVI’S®的招牌標誌依然不可少；右：當反穿變為運動夾克時，內裡的丹寧材質會有一部分露出，這一特點也為整體流行感跟變化性大加分。

▲反面的背後為超大的 N 字 Logo，除了呼應 327 的設計元素外，也代表了 NB 旗下的慢跑鞋款，而且運用反光紗線未免也太犯規了吧！

▲左為反光紗線細節；右圖可看見本次丹寧夾克內含鋪棉，厚度頗為厚實，且有一定份量。

▲New Balance 設置於胸前。

水洗石灰雙面丹寧夾克

另一款配色則用水洗石灰為色系主軸，看來別有另番風味，重點是帥氣程度依然不變。

左：正面；右：反面背後

外套實穿

本次丹寧外套與上回的 PORTER 聯名一樣，都是屬於短版的版型設計，Moldel 183 cm / 75 kg 實著 M 號稍微偏小，下方的水洗石灰則是 L 號，看來就較為寬鬆正常，穿著起來舒適度非常棒，但因為是丹寧加上鋪棉的關係，稍微有些厚重，如果內裡是穿著一件薄長T的情況下，應該 15 度左右的天氣也不是問題，但還是要依個人情況而定。

不論哪一面都街頭感十足，就算不是牛仔褲，只要一件工作褲也十分好看。尤其能反面穿的特性，不論哪種穿衣風格都能適用，今年冬天必敗外套絕對少不了 LEVI’S® X New Balance。

總結

這次 LEVI’S® X New Balance 的聯名聲浪完全不遜於先前的 1300，相信當初聽到又有合作消息，且對象還是 327 這雙今年的大勢鞋款時，鞋迷們一定都像編輯一樣十分興奮，然而果不其然，這次不論是鞋款亦或是外套都沒有讓人失望，既沒有改變 New Balance 的經典輪廓，還巧妙地將 LEVI’S® 的靈魂注入其中，那渾身散發的丹寧魂，讓整雙 327 鞋款更加昇華；而外套也是在延續 LEVI’S® 傳統版型的情況下，加進了 NB 的運動元素，兩面穿的特性不止好搭也好看，而且一件抵兩件穿，超級超值！

LEVI’S® X New Balance 327 系列已於 11 月 10 於 LEVI’S® 門市正式販售，包含聯乘 327 與限定牛仔外套，而11/14 NB 店點則會上市 327，還請有興趣的朋友千萬不要錯過了。

Editor_ Arthur(IG專頁)

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