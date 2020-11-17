妳是哪種偏執狂？從金馬獎最佳女主角入圍測妳的偏執傾向

文／柯夢波丹

每個人都會有種偏執，可能這個偏執是關於內在安全感的保護城牆，又或是掩飾內心的一些什麼；有時對當事者而言，這是一種堅持，是因為對愛的承諾，對愛的一種認知⋯等，無論妳正在什麼樣的過程，都沒問題，而是在這過程能為自己學習到些什麼？或領悟些什麼？

首先以直覺選張牌（也可複選）

選好了嗎？來解牌吧！

1.隱者-怪胎（謝欣穎）

人際偏執類型

▲（圖／百年偉特、索尼影業）

這個選項代表著在與人的關係中如何保有自我，但也願意一起共同成長有關，在關係中的承諾是在那個當下對愛的真誠回應，但每個人都是會改變的，如果謹守著一個規則，要對方照著那個規則行事，關係中的深度就很難建立。

如果妳要謹守一種規則生活，也容易在成長階段產生許多矛盾和疑惑，當然這些是要去經歷的過程，其實改變並沒你想像中的困難，除非妳不愛自己，不然也沒有人會讓妳失去自己。

2.愚者-腿（桂綸鎂）

堅持冒險類型

▲（圖／百年偉特、甲上娛樂）



有種偏執是不容許他人破壞自己心中的那份美好，在別人眼中，在某個狀況下妳或許蠻偏執的，妳的想法就是與許多人不同，但有什麼關係呢？妳知道繼續在舒適圈，只是限制了生活，變得活得差不多就好，那不是妳要的。

在突破自我的過程中，妳只是需要偶爾調整步伐和方式，而不是一昧的只用習慣的方式進行，這樣就容易出現行不通的循環，當懂得彈性變通的時候，妳的偏執反而是一種很棒的堅持，並在達成夢想的過程中，也收穫許多。

3. 審判-孤味（陳淑芳）

對家人堅持類型

▲（圖／百年偉特、威視股份有限公司）



有些事情在妳看起來總是非常的重要，因此默默的繼續承擔著，但過度的強硬付出時，也很容易與人無法溝通、交流談心，但這並不是妳的本性，妳的內在充滿幽默與溫暖，喜歡幫助人，只是有些傷痛卻沒真正放下。

選到這個選項，其實妳並不是真的偏執狂，而是因為過去所經歷的，而變得較為強硬的給予自己認為的好，其實身邊關心妳的人真的很多，別只是付出，要懂得接受，愛才是雙向交流，願意先療癒內在的傷痛，才有新的想法和出路。

4. 戀人-消失的情人節（李霈瑜）

對愛人有個標準的偏執類型

▲（圖／百年偉特、華納兄弟）

慢下來看清楚自己要選擇什麼，是妳需要的，當然你有著渴望與伴侶關係要盡善盡美的偏執傾向，但當願意放慢腳步，才能欣賞美麗的風景，傾聽悅耳的聲音，和收到真正愛你的人告訴妳的話語意義，最重要的是關於太過匆忙，久而久之會變得對愛麻痺。

喜歡有效率的偏執狂，通常帶著焦慮和急躁的性格，意味著心中對自己有許多沒自信的點，而害怕停歇，靜心的品質是妳生活中需要的，學習著『定』與『靜』，不刻意的要培養什麼，會讓妳不再鑽牛角尖。

5.皇帝-墮胎師（白靈）

用工作來得到認可的偏執類型

▲（圖／百年偉特、Nicctop）

以愛之名或不斷用工作付出的方式，來控制身邊的人會是一種偏執，妳是一個要愛就會愛很深的人，無論對家人、朋友、情人⋯等等，但過度時就是一種壓力，和把自己所要的投射到對方身上，要對方來符合自己認為的樣子。

但是當妳願意放下這樣的偏執時，會發現自己只是希望得到一個認可，妳擁有著對愛充滿包容和耐力的特質，當不再把控制變成圍牆時，會了解到緊抓不放才會失去，信任與放手反而讓關係變得親密與和諧，最重要的是妳可以喘口氣，不用這麼疲憊了。

盤點最真誠的五大星座男～金牛、獅子都上榜～從他們口中說出的「我愛妳」最靠譜！

愛情總是擦身而過？最容易錯過好桃花的五大生肖，改掉這些習慣讓桃花運快快來！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》