12星座基本宮如何招好桃花？摩羯放慢步調、巨蟹離開家製造浪漫

文／柯夢波丹 圖／Getty

每個星座都有自己獨特的談戀愛方式，如何覓得好姻緣，就要懂得發揮自己獨特的魅力，來看看如何讓幫自己創造好桃花吧！這次可以參考自己的太陽星座和金星星座，另外也可參考月亮星座。

牡羊座

因共同的人際圈而有進展

牡羊座對感情是非常用力的付出，當面對愛情時，也容易因為害怕失去，而忘了要學習好好愛自己，牡羊座的愛情如何提升？最好的是自身願意放下害怕自己不夠好的心態，因為在愛中並不是關於自己夠不夠好，而值不值得被愛，當這樣時，面對愛情才能學習以平常心來看待。

牡羊座喜歡團隊的互動交流，很容易因為在相同朋友、工作圈或是因共同朋友關係，而認識了心儀的對象，你們擅長照顧人，並願意真心相待，當牡羊座的你遇見喜歡的對象時，在兩人相處時，可以觀察一下對方的喜好，從對方的興趣一起互相認識，如有共同的興趣來發展，會有更多的接觸並進而交往喔。

巨蟹座

待人如己，如家人般真誠相待

巨蟹座談戀愛很容易用家人般的方式來相處，有時對方會覺得你的熱戀期很快就過了，但事實上對巨蟹而言，對待另一半就要如同家人般的真心，但有時也會變得嘮叨和干涉太多，因此在愛情中，如何懂得製造戀愛浪漫對巨蟹而言是很重要的，與伴侶間如何創造情侶間才有的特別情感，是巨蟹戀愛運上升的重要關鍵。

你們約會的地點，不能只是選在家中，其實巨蟹座是很喜歡戶外活動的，有時去露營，或是找間很有氣氛的餐廳，就只有你們兩個，沒有別人在，互相聊聊彼此的心事和想法，學習傾聽對方的聲音，放下想要為對方好而講大道理的方式，就會對愛情運勢有很好的提升，因為關於傾聽也是在兩人之間，很重要的一個相處過程。

天秤座

享受輕鬆和諧的相處

天秤座喜歡與人之間的相處是舒服和諧的，你們不喜歡爭吵，對喜歡上的人，很願意付出時間和金錢來陪伴彼此，他們通常對另一半慷慨，喜歡一起享受浪漫的氛圍，天秤座是懂得用對方喜歡的方式來相處的，而如何提升愛情運勢，最好的是關於平衡。

當天秤座懂得在失衡中找到一個平衡點，那麼面對愛情，會更如魚得水，但當一個天秤座沒有去學習懂得自己的需要，而只是一昧的為別人付出，那麼愛情的能量會大大減弱，因為當自己不清楚自己要什麼時，你們對愛情的直覺，也會減弱許多，因此在愛中找到自己和諧的平衡點，對天秤座來說愛情運將會不斷提升。

摩羯座

放慢腳步，感受自己

摩羯座的步調，是很快的，這個快速是來自於他們很容易感受到外在環境的壓力和變化，而需要讓自己變得更堅強，因此摩羯座是屬於不善於表達自己，但內心脆弱的星座，而摩羯有時面對需要變動時，更容易焦慮不安，這也會讓愛情變得很不穩定，他們很希望對方總是可以按著自己所要的來進行，才能感到安心。

但摩羯座的愛情運提升方式，最好的方式，卻是放下對於緊抓需要安全感的一種執著，因為當緊抓住安全感不放時，摩羯面對愛情，會顯得更是拘謹和緊繃，甚至無法靜下心來，讓彼此相處的品質提升，因為只要停下來摩羯的焦慮更會顯露，但是當一個摩羯懂得放鬆，才能明白愛一直都在身邊，是不會離開的，而摩羯座是非常需要學習愛自己的星座，當更是愛自己了解自己時，對伴侶也會同樣的愛與理解。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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